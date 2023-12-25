Сколько налогов уже заплатили псковичи, рассказали в УФНС

На данный момент поступления имущественных налогов от налогоплательщиков Псковской области составили 1,109 млрд рублей или 93 % от начисленной суммы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
1 декабря 2023 года истек срок для своевременной уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2022 год.
Начиная с 2 декабря 2023 года, начисленные и неуплаченные суммы налогов за земельные участки, транспортные средства и недвижимость стали задолженностью, которая в настоящее время растет каждый день за счет начисления пеней.
УФНС России по Псковской области предупреждает - несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке.
Уточнить информацию о наличии налоговой задолженности можно, не выходя из дома, двумя способами:
Кроме того, узнать сумму налоговой задолженности и получить квитанции на ее оплату также можно в любом обособленном подразделении УФНС России по Псковской области, а также во всех региональных подразделениях МФЦ.
Оплатить налоговую задолженность можно несколькими способами:
«УФНС России по Псковской области призывает жителей региона, еще не исполнивших свою конституционную обязанность, не откладывать исполнение налоговых обязательств», - добавили в ведомстве.