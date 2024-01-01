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Экономика

Банки в 2024 году начнут возвращать украденные деньги по новым правилам

07.01.2024 16:00|ПсковКомментариев: 0

В 2024 году банки начнут возвращать клиентам украденные мошенниками денежные средства по новой схеме: в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента и в случаях, установленных законом. Соответствующие изменения в закон о национальной платежной системе вступают в силу с 25 июля 2024 года.

«Основная цель разработанного при участии Банка России закона — противодействие хищению средств, в том числе с использованием приемов и методов социальной инженерии. Законом предусмотрен комплекс механизмов, которые направлены на то, чтобы стимулировать банки улучшать качество работы своих антифрод-систем», — сказал РБК представитель Центробанке.

Банк отправителя должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента — физического лица в следующих случаях:

  • если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». ЦБ собирает эту базу на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. В ней содержится информация о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств и т.п. Кредитные организации получают от ЦБ сведения из этой базы;
  • если банк не направил клиенту уведомление о совершении перевода, который был совершен без согласия клиента;
  • если клиент потерял карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах. Если же клиент не предупредил банк о потере контроля над картой, то банк может не возмещать средства. В этом случае также указан срок для возврата трансграничного перевода — 60 дней.

Также банки смогут на два дня блокировать переводы на подозрительный счет и уведомлять об этом клиентов. За этот период человек должен подтвердить или отказать в проведении перевода, если поймет, что находится под влиянием злоумышленников.

Еще одно нововведение — банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, если от МВД поступила информация о том, что они занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств.

«Антифрод-системы банков сегодня предотвращают большой объем хищений денег у клиентов, тем не менее количество пострадавших остается значительным. Новый комплексный подход повысит финансовую ответственность банков и усилит защиту людей от кибермошенников», — сказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

По последним данным ЦБ, в третьем квартале 2023 года мошенники смогли украсть у банковских клиентов путем несанкционированных переводов 3,6 млрд рублей, из этой суммы банки вернули потерпевшим только 5,5% средств. ЦБ такой низкий уровень возврата связывает с высокой долей использования социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные. В этих случаях банки по закону не обязаны возвращать похищенные деньги. В третьем квартале 2023 года доля социнженерии среди всех способов похищения средств составила 31,6%, в среднем за предшествующие четыре квартала — 50%.

Теги: #банк #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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