Экономика

Почему россияне предпочитают наличные деньги, объяснил экономист

«Деньги под подушкой» остаются для многих россиян единственным способом сохранения своих финансов. По итогам прошлого года, на руках у россиян оказалось почти 18 триллионов наличных рублей. Это на 10% (1,9 триллиона рублей) больше, чем в 2022-м, сообщил Центробанк.

Согласно статистике Центробанка, с января по ноябрь 2023 года объем наличных на руках у населения вырос на 1,56 триллиона рублей, или на 9,6%. А за неполный декабрь (по данным на 28-е число) - еще на 374,7 миллиарда.

Очевидно, что спрос на бумажные деньги имеет ярко выраженную сезонность - например, летом, когда люди массово уходят в отпуска и отправляются в путешествия, или перед праздниками. С другой стороны, тренд усиливается в нестандартных, неожиданных ситуациях: в разгар ковидной пандемии 2020 года россияне не хотели лишний раз ходить в банки. Но это лишь часть общего пазла, состоящего из самых разных элементов, отмечает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Официальная годовая инфляция у нас 7,5%, в реальности потребительские цены в 2023-м выросли намного больше. Этот процесс приводит к номинальному росту розничного оборота товаров и услуг, для обслуживания которого требуется адекватное увеличение денежной массы. Включая, разумеется, и наличность. Да, в России продолжают бурно развиваться безналичные платежи в самых разных формах. Это, прежде всего, пластиковые карты. Но тут необходимо сделать важную поправку: поскольку времена сегодня далеко не самые устойчивые и благостные, люди испытывают очевидную тревогу по поводу своего будущего. И отдают предпочтение тем денежным средствам, которые осязаемы и всегда под рукой. Несмотря на довольно высокие проценты по банковским депозита», - сказал он «Московскому комсомольцу».

По словам экономиста, фактор недоверия к банковской системе, вкупе с финансовой неграмотностью, нельзя сбрасывать со счетов.

«У нас до сих пор масса народу ничего не знают о пороге страхования вкладов на сумму 1,4 миллиона рублей, которая им будет гарантированно возвращена в случае отзыва у банка лицензии. Более того, года два-три назад для определенной категории вкладчиков размер страхового возмещения был увеличен до 10 миллионов рублей. Речь идет о случаях, когда на счетах физлиц образовались временно высокие остатки в связи, например, с продажей квартиры или автомобиля, с получением наследства. С другой стороны, такова в целом защитная психология россиян, сформированная многими кризисами. И очевидно, что, пока в экономике будет сохраняться неопределенность, люди продолжат обзаводиться наличными деньгами. Их страхи подогревают разнообразные слухи и информационные вбросы. Даже самые фантастические: мол, государство может конфисковать вклады», - продолжил он.

Специалист пояснил, что регулятор располагает всей необходимой отчетностью о том, сколько наличных выпущено им в обращение за определенный период времени и сколько банкнот из этого объема поступило в кассы коммерческих банков и предприятий. Цифра, касающаяся населения, получается простым методом вычитания – второго показатели из первого.