Экономика

Круглый стол с молодыми бизнесменами прошел в Пскове

Круглый стол с молодыми предпринимателями Псковской области прошел в штабе общественной поддержки в Пскове. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Беседу с молодыми предпринимателями Александр Козловский провел вместе с вице-спикером Псковского областного Собрания депутатов, председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александром Братчиковым, директором ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman), вице-спикером Псковского областного Собрания Юрием Сорокиным и руководителем центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасией Ивановой.

«Говорили о возможностях и рисках при построении бизнеса. Это актуальная и полезная тема для молодых бизнесменов. Мы с Александром Николаевичем и Юрием Юрьевичем много лет занимались бизнесом в самых разных сферах, знаем все сложности этого процесса и готовы делиться опытом с молодежью. Более того, в статусе депутатов разного уровня мы можем помочь на законодательном уровне – инициировать и внести необходимые изменения для развития экономики региона, страны», - написал по итогам встречи Александр Козловский.

Он добавил, что в случае запроса от молодых предпринимателей готов с коллегами провести еще одну, более расширенную встречу с экспертами.