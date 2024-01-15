Экономика

В России растет число предпринимателей

В прошлом году число индивидуальных предпринимателей (ИП) в России увеличилось на 378 тысяч до 4,3 млн. Это почти на 10% больше, чем в 2022-м, следует из данных Федеральной налоговой службы. Кроме того, такой показатель — рекордный с 2007 года, когда прирост составил 426 тысяч (или 16,7%).

Рост количества ИП в 2023-м связан с повышением деловой активности и регистрацией в новых регионах РФ, объясняется на портале ФНС. По данным реестра МСП, в этих субъектах числятся уже 89 тысяч индивидуальных предпринимателей, пишут «Известия».

«Деловая активность увеличилась в связи с уходом из России части иностранных брендов. Роль сыграли введенные ограничения, из-за которых ряд зарубежных компаний перестали экспортировать свою продукцию в РФ. Так в стране освободилось много ниш на различных рынках, которые успешно начал заполнять отечественный малый и средний бизнес», — уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В 2023-м предприниматели больше всего интересовались сектором онлайн-торговли — за год создано 152 тысячи ИП и компаний в этой сфере, рассказал гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Количество ИП растет и на фоне снижения числа юрлиц — это своего рода компенсация, подчеркнул завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. По статистике ФНС, в последние годы число организаций в РФ снижалось. Небольшой рост показал только 2023-й (на 0,7% или 21 тысяча ЮЛ), что также обусловлено регистрацией бизнеса в новых регионах.