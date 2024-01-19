Экономика

Великолукский завод «Транснефтемаш» за год произвел 7,6 тысячи единиц продукции

Великолукский завод «Транснефтемаш» - производственный филиал АО «Транснефть-Верхняя Волга» - в 2023 году произвел 7,6 тысячи единиц товарной продукции на сумму 4,4 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Фото здесь и далее: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Основным видом деятельности завода является изготовление и обеспечение организаций системы ПАО «Транснефть» специализированной продукцией и оборудованием для капитального ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Важной задачей завода остаётся эффективная реализация программы импортозамещения. В рамках программы количество отечественных комплектующих в готовом изделии по большинству видов продукции составляет 100%.

Номенклатура изделий насчитывает 2,8 тысячи наименований. Всего с начала года выпущено 20 технологических блоков систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов, 49 блок-контейнеров пунктов контроля и управления объектами телемеханики линейной части магистральных трубопроводов, а также 462 колодца для размещения оборудования контрольно-измерительных приборов.

Предприятие внедрило новый способ производства колодцев для трубопроводов (КТ). Специалисты завода проанализировали процесс изготовления КТ и предложили его улучшение: новый способ раскроя металлического листа и изменения конструкции изделия. Уменьшение габаритов позволило снизить металлоемкость и трудоемкость изготовления благодаря сокращению количества подготовительных операций, сварных швов, объемов механической обработки и контрольных операций. Изменение конструкции КТ позволило изготавливать из одного листа стандартного раскроя три детали вместо двух.

Начался выпуск модернизированных установок по вводу противотурбулентных присадок следующего поколения, по итогам года завод произвел три обновленных установки. Применение новых технических разработок позволило оптимизировать компоновочные и конструктивные решения трубопроводной обвязки установок, улучшить их эргономические показатели эксплуатации, а также снизить риски выхода из строя насосного оборудования.

В рамках программы импортозамещения успешно выполнены опытно-конструкторские разработки горелочных устройств с характеристиками, не уступающими иностранным аналогам. Завод приступил к выпуску устройств, которые будут применяться в составе блочных котельных на объектах организаций системы «Транснефть», полностью исключив необходимость импорта данного вида продукции.

В минувшем году выпущено 3,1 тысячи единиц оборудования противопожарной защиты. В их числе - пеногенераторы с пониженным рабочим давлением, устойчивые к воздействию ударной волны. Продукция отличается повышенной взрывоустойчивостью конструкции и улучшенной устойчивостью к воздействию высоких температур.

Кроме того, на предприятии возобновлено производство оборудования для проведения композитно-муфтового ремонта магистральных трубопроводов, нефтесборщиков «Гринда», предназначенных для механического сбора нефти и нефтепродуктов, а также кранов сифонных для забора и спуска подтоварной воды из резервуаров для хранения нефти и продуктов её переработки.

Дополнительными направлениями по освоению новой продукции стало изготовление опытного образца шкафа для пропарки очистных устройств трубопроводов, серийный выпуск которых начинается с 2024 года, и работы по освоению изготовления передвижной насосной установки, предназначенной для эксплуатации во время ремонтных работ на линейной части.

Продукция завода «Транснефтемаш» сертифицирована, запатентована, характеризуется высоким качеством и, отвечая высоким потребительским требованиям, находит широкое применение в нефтетранспортной отрасли.