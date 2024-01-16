Экономика

Псковская область занимает второе место в СЗФО по индексу промышленного производства

Псковская область занимает второе место на Северо-Западе по индексу промышленного производства. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Мы уверенно занимаем второе место на Северо-Западе по индексу промышленного производства. И если говорить об основных показателях, они выросли в пределах 1,5-2% или в пределах 30%. Так что мы результатами (2023 года - ред.) довольны, хотя окончательные цифры еще не получили», - рассказал Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в 2023 году сильно выросли собственные доходы Псковской области, и поскольку регион дотационный, для него это очень важно.