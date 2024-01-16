Псковские аграрии в 2023 году получили от Россельхозбанка более 2 млрд рублей

За 2023 году аграрии Псковской области получили от Россельхозбанка свыше 2 млрд рублей. При этом основная часть средств была предоставлена на льготных условиях, благоприятных для развития сельского хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Россельхозбанке.
Фото: АО «Россельхозбанк»
Важное место в структуре финансовой поддержки заняли сезонные работы. В Псковской области РСХБ выдал на эти цели предприятиям АПК 1,3 млрд рублей, что на 7% больше, чем за 2022 год.
При поддержке Россельхозбанка реализован ряд значимых для Псковской области инвестиционных проектов. В частности, идет строительство телятников в Новосокольническом районе, а также завершен проект по строительству животноводческого комплекса молочного направления роботизированного доения на 1920 голов коров и на 2086 голов молодняка КРС молочных пород вблизи деревни Ажово Псковского района.
«Компании "ПсковАгроИнвест" удалось реализовать в Псковском районе масштабный инвестиционный проект по производству сырого молока - МТК "Ажово". Первая в регионе ферма роботизированного доения введена в эксплуатацию в сентябре 2023 года и уже сейчас комплекс успешно сотрудничает с крупными компаниями, такими как "Вим-биль-дан" и H&n (до сентября 2023 года — "Danone Россия")», - сообщила заместитель директора по финансам ООО «ПсковАгроИнвест» Алла Савельева.
Она также отметила, что кредитная поддержка РСХБ помогает в приобретении племенных животных, кормов и ветпрепаратов, сырья и материалов для растениеводства, а также сельхозтехники и оборудования.
В целом российские аграрии получили от Россельхозбанка более 1,6 трлн рублей, что является рекордным показателем за годовой период.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
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