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Экономика

Псковские аграрии в 2023 году получили от Россельхозбанка более 2 млрд рублей

18.01.2024 10:57|ПсковКомментариев: 0

За 2023 году аграрии Псковской области получили от Россельхозбанка свыше 2 млрд рублей. При этом основная часть средств была предоставлена на льготных условиях, благоприятных для развития сельского хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Россельхозбанке. 

Фото: АО «Россельхозбанк»

Важное место в структуре финансовой поддержки заняли сезонные работы. В Псковской области РСХБ выдал на эти цели предприятиям АПК 1,3 млрд рублей, что на 7% больше, чем за 2022 год.

«Существенную долю рынка кредитования малого и среднего бизнеса в нашем регионе занимает Псковский филиал Россельхозбанка. Основная часть приходится на предприятия агропромышленного комплекса. Задача Россельхозбанка, как опорного банка АПК, – оказать максимальную поддержку сельхозпроизводителям региона, в том числе и с помощью льготных программ кредитования. Этот эффективный инструмент поддержки позволяет предприятиям агробизнеса реализовывать в Псковской области крупные инвестиционные проекты, качественно и в срок проводить сезонные работы, развивать бизнес, приобретая современную сельхозтехнику, оборудование и не только», - сообщил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

При поддержке Россельхозбанка реализован ряд значимых для Псковской области инвестиционных проектов. В частности, идет строительство телятников в Новосокольническом районе, а также завершен проект по строительству животноводческого комплекса молочного направления роботизированного доения на 1920 голов коров и на 2086 голов молодняка КРС молочных пород вблизи деревни Ажово Псковского района.

«Компании "ПсковАгроИнвест" удалось реализовать в Псковском районе масштабный инвестиционный проект по производству сырого молока - МТК "Ажово". Первая в регионе ферма роботизированного доения введена в эксплуатацию в сентябре 2023 года и уже сейчас комплекс успешно сотрудничает с крупными компаниями, такими как "Вим-биль-дан" и H&n (до сентября 2023 года — "Danone Россия")», - сообщила заместитель директора по финансам ООО «ПсковАгроИнвест» Алла Савельева.

Она также отметила, что кредитная поддержка РСХБ помогает в приобретении племенных животных, кормов и ветпрепаратов, сырья и материалов для растениеводства, а также сельхозтехники и оборудования.

В целом российские аграрии получили от Россельхозбанка более 1,6 трлн рублей, что является рекордным показателем за годовой период.

«За время работы РСХБ направил на поддержку агропромышленного комплекса России 15 трлн рублей. Мы приняли участие в реализации более 5,5 тысячи инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Современные производства позволили обеспечить продовольственную безопасность страны и нарастить экспорт сельхозпродукции. А создание рабочих мест и инфраструктуры вокруг предприятий привело к повышению качества жизни на сельских территориях. Это две ключевых задачи для Россельхозбанка, на решение которых мы продолжим направлять финансовые и цифровые ресурсы», – подчеркнула первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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Теги: #Россельхозбанк #аграрии
Источник: Псковская Лента Новостей
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