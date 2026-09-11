 
Экономика

Эксперты ВТБ о решении по ключевой ставке: Продолжение «тихой гавани»

0

Розничный рынок входит в осенний период в равновесном состоянии. Для вкладчиков пауза Банка России — это продолжение «тихой гавани». Так пятничное решение Центрального банка по ключевой ставке прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов. 

«Для вкладчиков пауза ЦБ — это продолжение "тихой гавани". Доходность по депозитам всё ещё остаётся выгодной (в среднем по рынку – 13%), а конкуренция между банками за пассивы сохраняется, что позволяет найти еще более выгодные предложения. Если в обозримом будущем не планируется срочных крупных покупок, сейчас разумно держать деньги на вкладе и получать хороший пассивный доход. Оптимальная стратегия сейчас – зафиксировать все еще высокую ставку по вкладам на длительном горизонте – 6-12 месяцев и более. В дальнейшем каждое снижение ключевой ставки в первую очередь будет "бить" по коротким депозитам и маркетинговым предложениям — они реагируют сразу практически зеркально. Длинные вклады сейчас более защищённый инструмент», - сказал Роман Шаехов. 

Равновесие на розничном рынке имеет и вторую, зеркальную сторону, продолжил он: «Пока сберегательные инструменты продолжают показывать хорошую доходность, ставки по розничным кредитам, опустившиеся с пиковых значений, стабилизировались. С высокой вероятностью они закрепятся на текущем уровне как минимум до конца октября».

«С начала года средняя ставка по рыночным ипотечным программам в России снизилась на 1 п.п., В сегменте необеспеченных займов полная стоимость кредитов (ПСК) на рынке сократилась более чем на 2 п.п. В этих условиях клиенты, которые не могут откладывать крупную покупку, могут рассматривать кредит как "точку входа". Стабильная ставка позволяет им планировать сделку без ожидания резких изменений. В случае дальнейшего снижения ставок они смогут рефинансировать текущий договор под более выгодный процент, снизив ежемесячный платёж и общую переплату», - заключил Роман Шаехов. 
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026