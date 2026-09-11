Эксперты ВТБ о решении по ключевой ставке: Продолжение «тихой гавани»

Розничный рынок входит в осенний период в равновесном состоянии. Для вкладчиков пауза Банка России — это продолжение «тихой гавани». Так пятничное решение Центрального банка по ключевой ставке прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

«Для вкладчиков пауза ЦБ — это продолжение "тихой гавани". Доходность по депозитам всё ещё остаётся выгодной (в среднем по рынку – 13%), а конкуренция между банками за пассивы сохраняется, что позволяет найти еще более выгодные предложения. Если в обозримом будущем не планируется срочных крупных покупок, сейчас разумно держать деньги на вкладе и получать хороший пассивный доход. Оптимальная стратегия сейчас – зафиксировать все еще высокую ставку по вкладам на длительном горизонте – 6-12 месяцев и более. В дальнейшем каждое снижение ключевой ставки в первую очередь будет "бить" по коротким депозитам и маркетинговым предложениям — они реагируют сразу практически зеркально. Длинные вклады сейчас более защищённый инструмент», - сказал Роман Шаехов.

Равновесие на розничном рынке имеет и вторую, зеркальную сторону, продолжил он: «Пока сберегательные инструменты продолжают показывать хорошую доходность, ставки по розничным кредитам, опустившиеся с пиковых значений, стабилизировались. С высокой вероятностью они закрепятся на текущем уровне как минимум до конца октября».