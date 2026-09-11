Запущена госпрограмма льготного кредитования пострадавших селлеров Wildberries

Селлеры крупнейшего маркетплейс, чьи товарные остатки пострадали в результате атак на склады смогут привлечь льготное финансирование на пополнение оборотных средств. Максимальный размер кредита для одного заемщика составит 500 млн рублей на срок до полутора лет. Специальный механизм запущен Корпорацией МСП совместно с Банком России и Минэкономразвития России. Финансирование будет предоставляться в рамках новых кредитных сделок.

«Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у Правительства. Объединение ресурсов Банка России и Правительства позволило запустить адресную программу поддержки для помощи поставщикам и, в особенности, производителям. Банк России предоставляет банкам-участникам программы льготное фондирование под поручительство Корпорации МСП. Кроме того, при недостатке залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации, которое покрывает до 50% от суммы кредита», – отметил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Льготные кредиты предоставляются в 73 банках-участниках программы – полный перечень размещен на сайте Корпорации МСП. В пятницу ВТБ сообщил, что также примет участие в программе льготного кредитования продавцов Wildberries.

«Для предпринимателей, потерявших товарные запасы, сейчас особенно важна возможность оперативно восстановить оборотный капитал. Участие банка в этом механизме позволит большему числу селлеров привлечь средства для восполнения запасов и продолжить работу, даст дополнительное время и ресурсы, чтобы восстановить объемы продаж и вернуться к привычному ритму бизнеса», — отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.