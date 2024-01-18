Экономика

Цены на огурцы в Псковской области в декабре взлетели почти на 35%

Цены на огурцы в Псковской области в декабре взлетели почти на 35%, из продовольственных товаров также заметно подорожали: чеснок – на 9,9%, свежие грибы – на 4,6%, виноград – на 3,9%, морковь – на 3,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Некоторые овощи и фрукты подешевели. Например, стоимость свежей зелени снизилась на 5,7%, апельсинов – на 2,6%.

Среди других продуктов питания, которые подорожали, можно отметить куриные яйца – рост за месяц на 13,2%, рыбное филе – на 6,7%, овощные консервы для детского питания – на 5,1%, соленую сельдь – на 4,9%, сосиски, сардельки – на 4,4%, мясные консервы – на 4,2%, кулинарные изделия из птицы – на 4,0%.

Наиболее всего подешевели: майонез и зеленый чай – на 4,8%, сухие супы в пакетах – на 4,6%, натуральный кофе в зернах и молотый, сахар – на 4,4%, детский творожок – на 3,9%, молоко для детей – на 3,7%.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на сульфацетамид – на 11,0%, синупрет – на 10,0%, бисопролол – на 9,4%, эналаприл – на 6,4%, фуросемид – на 5,6%. Наиболее подешевели нафазолин – на 5,7% и экстракт валерьяны – на 4,4%.

В декабре 2023 года в Псковской области цены выросли на 0,9% (по России в целом – на 0,7%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,3%, цены на непродовольственные товары – на 1,1%. Стоимость услуг выросла на 0,2%.