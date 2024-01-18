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Экономика

Перелет в экономклассе для псковичей подорожал на 6%

18.01.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Полет в салоне экономического класса самолета для жителей Псковской области в декабре подорожал на 5,9%. Кроме того, из услуг заметно выросли цены на пользование потребительским кредитом – на 11,6% и поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 7,1%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Из бытовых услуг больше всего подорожали услуги организатора проведения торжеств – на 1,7%.

Снизились цены на поездку на отдых в ОАЭ – на 27,2%, поездку на отдых на Черноморское побережье России и в Крым – на 11,3%, поездку на отдых в Турцию – на 6,6%, услуги железнодорожного транспорта – на 3,7%, проживание в гостинице 1* – на 3,3%.

В декабре 2023 года в Псковской области цены выросли на 0,9% (по России в целом – на 0,7%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,3%, цены на непродовольственные товары – на 1,1%. Стоимость услуг выросла на 0,2%.

Теги: #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
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