Экономика

Псковская область участвует в мероприятиях Дня базовых секторов экономики на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» 25 января в рамках отраслевого марафона проходит День базовых секторов промышленности, участие в котором также принимают представители Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, мероприятие организовано Минпромторгом России.

В рамках пленарного заседания Дня базовых секторов экономики был представлен инвестпроект «Титан-Полимера», который реализуется в Псковской области на площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Первая очередь по выпуску БОПЭТ-пленок запущена в конце 2022 года с участием президента РФ Владимира Путина, в 2023 году запущена вторая линия. Общий объем производства вырос до 72 тысячи тонн в год.

В течение дня на площадках деловой программы выставки-форума «Россия» проходят экспертные панели «Экосистема технологического развития химпрома — кадровый резерв отрасли», «Технологии в интересах детства», «Технологии новых материалов и веществ. Флагманы базовых секторов», «Развитие кадрового потенциала металлургии — отраслевой день открытых дверей».

На стенде Псковской области транслируются ролики о достижениях в промышленном секторе. В целом экономическая ситуация в области стабильная и прогнозируемая, что позволяет рассчитывать на возобновление роста базовых отраслей экономики.

Псковская область в 2023 году улучшила свои показатели по отношению к 2022 году. По статистике за 11 месяцев среди регионов СЗФО регион занял 3 место по индексу промышленного производства обрабатывающих производств, 2 место — по целому ряду направлений: по индексу промышленного производства в целом, по темпу роста производства молока в сельскохозяйственных организациях, по вводу в действие жилых домов, по уровню зарегистрированной безработицы.

Первое место регион занял по индексу промышленного производства в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением и ряде других.

Предприятия области продолжают работать над повышением качества выпускаемой продукции, освоением новых технологий и новых видов продукции, в том числе по импортозамещению, внедрением нового оборудования и производств. В январе - ноябре 2023 года индекс промышленного производства составил 109,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Основу промышленного производства Псковской области составляют обрабатывающие производства — здесь максимальные темпы прироста: производство мебели — почти 89%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — более 48%, текстильных изделий — около 30%, резиновых и пластмассовых изделий — более 27%, прочих транспортных средств и оборудования — почти 21%.

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные Министерства и крупные корпорации. Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75.