Псковская область заняла 54-е место в рейтинге самых перспективных регионов для трудоустройства

Псковская область заняла 54-е место в рейтинге наиболее перспективных регионов России для трудоустройства по итогам первого полугодия 2026 года. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru

Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Амурская область, а Москва и Санкт-Петербург усилили свои позиции.

В итоговом рейтинге Псковская область набрала 67 баллов. Медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 66,2 тысячи рублей — более чем в три с половиной раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 18,8 тысячи рублей. Уровень безработицы в Псковской области остается низким — 1,3%. При этом 8,6% соискателей ориентированы на трудоустройство за пределами региона.

Лидеры рейтинга:

Республика Татарстан (87,4 балла) сохранила лидерство относительно начала года, демонстрируя устойчивость и сбалансированность рынка труда. Медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 81,4 тысячи рублей — более чем в пять раз выше прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 16,1 тысячи рублей. Уровень безработицы в Татарстане остается низким — 1,7%. При этом большинство соискателей предпочитают искать работу внутри республики: только 10,8% ориентированы на трудоустройство в другом регионе. Республика Башкортостан (83 балла) заняла второе место в рейтинге, как и в начале года. В регионе сочетаются высокий уровень предлагаемых доходов и низкая безработица: медианная зарплата составляет 80,4 тысячи рублей при прожиточном минимуме 16,9 тысячи рублей, а уровень безработицы — 1,6%. Доля соискателей, готовых искать работу за пределами республики, также остается небольшой — 10,3%. Амурская область (82,3 балла) стабильно остается в топ-3 рейтинга. Регион отличает самый низкий уровень безработицы в первой тройке — 1,2%, а медианная предлагаемая зарплата здесь достигает 97,6 тысячи рублей. Это почти в 4,5 раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 21,8 тысячи рублей. При этом только 8,9% соискателей из Амурской области рассматривают работу в другом регионе — это наиболее низкий показатель среди трех лидеров.

В топ-5 также вошли Калужская область (79,6 балла) и Санкт-Петербург (79,2 балла), поднявшийся сразу на три пункта (с восьмого на пятое место). Москва (78 баллов) заняла девятое место в рейтинге, что на две строчки выше, чем в начале года. При этом в обоих столичных регионах выросла медианная предлагаемая зарплата.

«По итогам 1 полугодия 2026 года топ-3 наиболее перспективных для трудоустройства регионов остался без изменений по сравнению с началом года. В верхних строчках остаются регионы, где одновременно складываются несколько благоприятных для соискателей факторов. Среди лидеров рейтинга заметна общая тенденция: доля соискателей, готовых искать работу в другом регионе, снизилась сразу в Татарстане, Башкортостане и Амурской области. При сохраняющемся низком уровне безработицы это свидетельствует о высокой емкости локальных рынков труда и о том, что у жителей этих регионов достаточно возможностей строить карьеру без переезда», — отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

* Методология рейтинга учитывает комплекс ключевых параметров, отражающих устойчивость рынка труда: медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы (данные Росстата) и долю соискателей, ориентированных на трудоустройство внутри своего региона.

**В рейтинг попали регионы, по которым достаточно статистических данных.