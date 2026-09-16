В школах Великих Лук стартовал президентский проект «Стартапы: все этапы»

Президентский проект «Стартапы: все этапы» стартовал в школах Великих Лук. К бизнес-идеям школьников подключили реальный сектор экономики, сообщил Псковской Ленте Новостей официальный информационный партнер реготделения «Союза машиностроителей России» «Пробизнес».

Фото здесь и далее: «Пробизнес»

Проект «Стартапы: все этапы» реализуется благодаря гранту президента РФ: в школах города началась практическая программа по инженерному мышлению и технологическому предпринимательству молодежи.

Школьникам предлагают пройти путь от идеи до первичной сборки проекта, выявить проблему, предложить решение, собрать команду, оценить перспективность замысла и подготовить его к защите.

«Наша задача - не просто рассказать ребятам, что такое предпринимательство. Важно дать им возможность попробовать себя в роли предпринимателей здесь и сейчас - придумать идею, обсудить ее с командой, услышать критику, задать вопросы и понять, что любую большую задумку можно разбить на конкретные шаги», - отметила автор проекта, директор технопарка «Электрополис» и куратор молодежных проектов псковского СоюзМаш Ирина Белова.

Так, в школе №2 Великих Лук проект «Стартапы: все этапы» вошел в важную точку роста. К школьной инициативе подключился реальный сектор экономики. Для подобных программ это принципиальный рубеж - пока подростки обсуждают идеи только внутри школы, проект остается частью образовательной среды. Когда в нем появляются работодатели и руководители предприятий, возникает другая логика - ранняя проверка кадров, мышления и способности доводить замысел до практического решения.

Ключевым фактором для проекта стало участие руководителя агрохолдинга «Красное Знамя» Павла Козловского. Он включился в работу школьных команд как эксперт - обсуждал идеи ребят, задавал вопросы и оценивал, насколько предложенные решения вообще могут существовать за пределами учебной аудитории.

«Мне понравилось, что ребята не боятся предлагать свои идеи. Конечно, пока это только первые шаги, и далеко не каждая идея сразу оказывается жизнеспособной. Но самое главное - не бояться пробовать, анализировать и задавать себе вопрос - кому нужен твой продукт и какую проблему он решает. Именно с этого, на мой взгляд, и начинается настоящий бизнес», - сказал Павел Козловский. Для руководителя агрохолдинга «Красное Знамя» участие в проекте выглядит продолжением его прежней кадровой концепции.

По его словам, в условиях кадрового голода бизнес все меньше ориентируется на формальные признаки и все больше - на уверенность, готовность учиться, способность предлагать идеи и доводить их до результата.

Отдельную ценность представляют молодые сотрудники с нестандартным мышлением, поскольку именно такие люди часто приносят решения, которых не хватает устоявшейся системе. В этом и заключается главный смысл подключения предприятий к школьному проекту. Так, для бизнеса это возможность увидеть будущих специалистов в самой ранней стадии - еще до диплома, резюме и первого собеседования, а для школьников - шанс получить обратную связь от человека, который оценивает идеи с позиции управленца, рынка и производственной практики.

На фоне общего кадрового напряжения в промышленности и АПК такие проекты начинают выполнять функцию, которая раньше школе почти не принадлежала. Это даже не привычная профориентация, а ранняя настройка предпринимательского и производственного мышления. Поэтому «Стартапы: все этапы» в Великих Луках - это гораздо больше чем обычная образовательная программа.

«Если к проекту и дальше будут подключаться ведущие работодатели региона, он может стать элементом новой кадровой инфраструктуры - той, где связь между школой и экономикой формируется заранее, без длинной паузы между учебой и реальной работой», - отметили в «Пробизнес».

Проект «Стартапы: все этапы» реализует ПООО «Союз возрождения Псковского края».