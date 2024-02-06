Экономика

Средняя зарплата псковичей в ноябре составила 46 тысяч рублей

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций за ноябрь 2023 года, по оценке, составила 46158,3 рубля и по сравнению с ноябрем 2022 года выросла на 16,9%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В ноябре 2023 года уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к среднеобластному уровню 88,4%, работников образования – 82,6% (в ноябре 2022 года – 96,2% и 96,1% соответственно).

Просроченная задолженность по заработной плате по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности по Псковской области по состоянию на 1 января 2024 года отсутствует.