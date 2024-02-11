Экономика

Псковским организациям напомнили о крайнем сроке уплаты налога на имущество за 2023 год

Уплатить налог на имущество за 2023 год организации обязаны не позднее 28 февраля 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Налогоплательщики – юридические лица обязаны представить налоговую декларацию по налогу на имущество за 2023 год не позднее 26 февраля 2024 года, так как предельный срок сдачи отчетности – 25 число выпадает на выходной день.

Теперь юридическим лицам уведомление об исчисленных суммах налога на имущество за 2023 год, указанного в декларации, подавать больше не требуется. Это касается объектов недвижимости, облагаемых налогом исходя из среднегодовой стоимости, а также объектов недвижимости иностранных организаций, облагаемых налогом исходя из кадастровой стоимости.

В свою очередь, организации, уплачивающие налог исходя из кадастровой стоимости, налоговую декларацию не представляют, но не позднее 26 февраля 2024 года должны представить уведомление по налогу за 2023 год (код отчётного периода 34/04). Оно направляется по ТКС либо через личный кабинет налогоплательщика в соответствии с пунктом 9 статьи 58 НК РФ.

Уплатить налог за 2023 год нужно не позднее 28 февраля 2024 года, независимо от порядка определения налоговой базы. Подробную информацию о ставках и льготах можно найти на сервисе сайта ФНС «Справочная информация о ставках и льготах».

Организации, имеющие право на установленные законодательством льготы по налогам на имущество за 2023 год, могут направить в налоговый орган:

заявление об их предоставлении по транспортным средствам и земельным участкам,

заявление – по объектам недвижимости, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.

Они также вправе приложить подтверждающие документы.