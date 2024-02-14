Экономика

Аркадий Мурылев: Соответствовать дизайн-коду - это не первоочередная задача бизнеса

Соответствовать дизайн-коду - это не первоочередная задача бизнеса. Такое мнение озвучил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не согласился бы с мнением тех обывателей, которые говорят, что не нужно этим заниматься, что есть и другие проблемы. Я бы не назвал это проблемой, это текущая деятельность, связанная с приведением в порядок данного сегмента рынка. Это связалось с пандемией, эти сроки пересеклись, поэтому для бизнеса это были не первоочередные задачи по смене облика, но процесс уже был запущен и нельзя его было откатить», - сказал он.

Аркадий Мурылев заметил, что органы местного самоуправления в ряде районов лояльно к отнеслись к нововведению. По его мнению, это могло повлиять на то, что до сих пор в некоторых районах вывески не приведены в порядок.

«Тут надо понимать, что для бизнеса соответствовать дизайн-коду - это не первоочередная задача. Их возмущение имело место быть. Издержки появились, и не в тех объемах, которые предполагали. Сейчас бизнесмены жалуются, что замена вывески обходится от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Это серьезная сумма для бюджета микробизнеса», - заключил он.

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.

Смотрите также Названы отстающие по внедрению дизайн-кода муниципальные образования Псковской области

На прошлой неделе губернатор Михаил Ведерников назвал муниципальные образования Псковской области, которые отстают в части внедрения дизайн-кода. Их три. В Гдовском районе остался ряд несогласованных вывесок на центральной улице, Дедовичский привел в порядок центральные улицы, но на периферию дизайн-код пока еще не пришел. Много работы еще остается в Великих Луках - на въезде в город.