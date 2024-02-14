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Экономика

Аркадий Мурылев: Соответствовать дизайн-коду - это не первоочередная задача бизнеса

14.02.2024 13:58|ПсковКомментариев: 0

Соответствовать дизайн-коду - это не первоочередная задача бизнеса. Такое мнение озвучил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не согласился бы с мнением тех обывателей, которые говорят, что не нужно этим заниматься, что есть и другие проблемы. Я бы не назвал это проблемой, это текущая деятельность, связанная с приведением в порядок данного сегмента рынка. Это связалось с пандемией, эти сроки пересеклись, поэтому для бизнеса это были не первоочередные задачи по смене облика, но процесс уже был запущен и нельзя его было откатить», - сказал он.

Аркадий Мурылев заметил, что органы местного самоуправления в ряде районов лояльно к отнеслись к нововведению. По его мнению, это могло повлиять на то, что до сих пор в некоторых районах вывески не приведены в порядок.

«Тут надо понимать, что для бизнеса соответствовать дизайн-коду - это не первоочередная задача. Их возмущение имело место быть. Издержки появились, и не в тех объемах, которые предполагали. Сейчас бизнесмены жалуются, что замена вывески обходится от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Это серьезная сумма для бюджета микробизнеса», - заключил он.

Напомним, дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.

На прошлой неделе губернатор Михаил Ведерников назвал муниципальные образования Псковской области, которые отстают в части внедрения дизайн-кода. Их три. В Гдовском районе остался ряд несогласованных вывесок на центральной улице, Дедовичский привел в порядок центральные улицы, но на периферию дизайн-код пока еще не пришел. Много работы еще остается в Великих Луках - на въезде в город. 

Теги: #бизнес #дизайн-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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