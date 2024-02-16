Экономика

Анальгин в Псковской области подорожал на 7,6%

Отечественный анальгин в Псковской области в январе подорожал на 7,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из лекарственных препаратов в январе также значительнее других выросли цены на флуоцинолона ацетонид – на 12%, сульфацетамид – на 7,3%, фуросемид – на 7%, эуфиллин – на 5,8%, глицин и активированный уголь – на 5,2%.

Наиболее подешевели аскорбиновая кислота – на 5,4% и эналаприл – на 4,8%.

В целом в январе 2024 года в Псковской области цены выросли на 1,4% (по России в целом – на 0,9%). В наибольшей степени выросли цены на продовольственные товары – на 1,8%, цены и тарифы на услуги – на 1,7%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,6%.