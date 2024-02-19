Экономика

Бесплатные вебинары о цифровых инструментах проведут для псковских бизнесменов

Псковскому бизнесу прочтут лекции о преимуществах работы с облачными сервисами и онлайн-платформами для вебинаров на примере реальных кейсов. Вебинары для псковских предпринимателей будут бесплатными, но требуется предварительная регистрация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

20 февраля в 13:00 (мск) пройдет вебинар «Как использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях», который будет интересен не только представителям учебных заведений Псковской области, но и предпринимателям, заинтересованным в поиске качественного и удобного способа обучения сотрудников.

Вебинар 27 февраля в 13:00 (мск) будет полезен для HR-специалистов и всех, кто заботится об адаптации и дополнительном обучении сотрудников. Слушателям расскажут, как можно безопасно и быстро в онлайн-формате организовывать тренинги и мастер-классы.

В предпоследний день зимы, 28 февраля, пройдет два заключительных вебинара. В 11:00 (мск) эксперты расскажут, почему виртуальная инфраструктура сегодня ― эффективная и безопасная технология для работы, а в 13:00 (мск) псковским предпринимателям представят опыт перехода государственных органов на отечественные сервисы для проведения совещаний.