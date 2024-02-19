Экономика

Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма

Президент России Владимир Путин поручил включить объекты общепита в программы по развитию туризма для получения льгот. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих включение объектов общественного питания, создаваемых в рамках реализации проектов в сфере туризма, в такие проекты в качестве объектов вспомогательной инфраструктуры в целях предоставления возможности льготного кредитования», - говорится в поручении.

Доклад нужно предоставить до 1 апреля 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.