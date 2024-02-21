Экономика

Киви-банк лишился лицензии

Банк России приказом от 21 февраля 2024 года отозвал у кредитной организации Киви-банк лицензию на осуществление банковских операций, указав на многочисленные нарушения организации и вовлеченность в проведение высокорисковых операций. Это первый случай отзыва банковской лицензии за почти два года. Банк является участником системы страхования вкладов.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви банк», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

В Банке России отметили, что кредитная организация не является значимым кредитором реального сектора экономики. «Деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», - отмечает ЦБ.

Также, по данным регулятора, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.

Кроме того, банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, пишет ТАСС.

В ЦБ подчеркнули, что информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

«Прекращение деятельности банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы, в том числе без открытия счета, через другие кредитные организации и платежные системы», - указал регулятор.

По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации. По имеющимся данным в банке открыто порядка 15 млн виртуальных кошельков.