Экономика

Оборот розничной торговли в Псковской области в январе составил почти 15 млрд рублей

Оборот розничной торговли в Псковской области в январе 2024 года составил 14 млрд 598,5 млн рублей, или 110,2 процента (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В январе 2024 года оборот розничной торговли на 98,2 процента формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 1,8 процента (в январе 2023 года – 97,7% и 2,3% соответственно). В январе 2024 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,1 процента, непродовольственных товаров – 53,9 процента.

В январе 2024 года объемы продаж через Интернет по крупным и средним торгующим организациям по сравнению с декабрем 2023 года снизились на 15,3 процента (в сопоставимых ценах), по сравнению с январем 2023 года увеличились на 82,5 процента. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций в январе 2024 года составила 3,2 процента против 1,9 процента в январе 2023 года.