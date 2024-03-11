Экономика

Более двух тысяч типов кабельно-проводниковой продукции производит великолукский завод

На сегодняшний день Великолукский кабельный завод производит более двух тысяч марок и типов кабельно-проводниковой продукции. Об этом генеральный директор предприятия Юрий Власюк сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На сегодняшний день мы производим более двух тысяч марок и типов, размеров кабельно-проводниковой продукции. Что касается медной группы, алюминием мы не занимаемся. По итогам этого года еще декларацию не сдали, сейчас сдаем. В перспективе уверен, что показатели 2024 года будут существенно выше, чем 2023-го», – выступил он.

Юрий Власюк подробно рассказал, как завод взаимодействует с европейским концерном в нынешнее время.

«Я и моя команда поставили себя в условия тех предприятий, которые раньше возили кабель и провод из зарубежных стран, и у которых разорвались логистические цепочки. В мае-июне 2022 года мы вышли на огромный европейский концерн, потом доли в нем выкупили российские компании. Получилось так, что кабель и провод они возили из Австрии и Германии. Мы с ними связались. Запросили образцы кабель-проводниковой продукции. К сентябрю-октябрю их удалось сделать», – продолжил Юрий Власюк, объяснив срок разработки спецификой продукции и производства.

Он отметил, что на сегодняшний день Великолукский кабельный завод поставляет продукцию крупнейшим производителям спецтехники, автомобильной техники, которые остались на территории России, сервисным центрам, представляющие мировые бренды.

«Наш аналог не уступает по качеству, но цена его ниже. При этом мы должны вкладывать инвестиции в свое оборудование, которое позволит изготавливать аналоги крупных европейских заводов. Нам удается осваивать новые образцы продукции, переключились еще на ряд концернов», – рассказал он.

Кроме того, гость студии отметил участие завода в международной выставке в Ташкенте. На данный момент предприятие рассматривает целый ряд направлений для развития ассортимента.

Великолукский кабельный завод — это стабильное и активно развивающееся предприятие, работающее на рынке кабельно-проводниковой продукции более 20 лет. В 2011 году завод прошёл глубокую модернизацию. Сегодня производство завода имеет полный цикл: от переработки катанки в проволоку различных диаметров и стренгу до изготовления широкого ассортимента кабельно-проводниковой продукции. Вся продукция производится на современном оборудовании ведущих мировых компаний: Rosendahl, Niehoff, Southwire, SETIC, SKODA, ITAL, Pan-Pioneer.