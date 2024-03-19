Экономика

Псковские предприниматели получили 1,6 млрд рублей в рамках льготных микрозаймов и поручительств

В Псковскую область в 2023 году привлекли 1,6 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в рамках льготных микрозаймов и поручительств. Всего представителям этой сферы выдано более сотни поручительств на общую сумму порядка 740 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Сегодня малый и средний бизнес может получить микрозаем до 5 млн рублей по ставкам ниже банковских. Инструмент реализуют на базе государственных микрофинансовых организаций. В прошлом году такую поддержку оказали более 23 тысячам предпринимателям и юридическим лицам, заключили более 29 тысяч сделок.

В регионе объем выданных средств микрофинансовой организацией составил 722 млн рублей.

Отмечается, что за 2023 год по стране объем финансовой поддержки малого и среднего в рамках национальной гарантийной системы бизнеса вырос: кредитов под поручительства — на 47%, льготных микрозаймов — на 3,4%. Поддержка бизнесу оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент России Владимир Путин, реализацию нацпроекта курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Получить поручительство при недостаточности залогового обеспечения предприниматели могут в региональных гарантийных организациях (РГО).

«Гарантийные поручительства при недостатке залогового обеспечения — один из самых востребованных инструментов развития бизнеса. Цифры растут с каждым годом: в прошлом году объем кредитов под поручительства РГО вырос на 47% по сравнению с 2022 годом и составил более 430 млрд рублей. Количество выданных поручительств выросло на 33% и достигло 26 тысяч. Такой серьезный рост объясняется тем, что предприниматели масштабируют свой бизнес, инвестируют в него, строят оптимистичные прогнозы на будущее», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам министра, РГО обеспечивают равный доступ к кредитным средствам для предпринимателей по всей стране.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что микрофинансовая поддержка помогает бизнесу решать самые разные задачи: от закупки сырья и комплектующих до запуска новых направлений.

«Мы каждый год повышаем возможности МСП, увеличиваем объемы поддержки, так как предприниматели активно пользуются инструментом. По сравнению с 2022 годом объем выданных микрозаймов в 2023 году вырос на 3,4%: 55,1 млрд против почти 57 млрд рублей», — пояснила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.