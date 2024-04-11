Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
поездки с выгодой
Господин Рейтингомер
услуги в цифре
места для выпускного
тендер от ПЭМЗ
Онлайн-викторина про Псковскую область
Сергей Федосеев о работе в округе
Кабельный потенциал
уютный город своими руками
ответы на все вопросы
ФКГС поселок Панино
топ заведений для выпускников
 
 
 
ещё Экономика 11.04.2024 10:371 Цены на услуги зарубежного туризма в Псковской области взлетели на 11% 14.04.2024 13:181 Российские виноделы на фоне нового акциза планируют повысить цены на вино 12.04.2024 13:110 Стоимость золота обновила исторический максимум 12.04.2024 11:000 Названы основные барьеры, мешающие развитию агрострахования в Псковской области 12.04.2024 09:000 Внешний долг России на душу населения упал до минимума с 2005 года 11.04.2024 20:400 Центробанк хочет увеличить лимит возмещения по некоторым вкладам
 
 
 
Самое популярное 10.04.2024 18:054 Архиепископ Егорьевский Матфей назначен игуменом Псково-Печерского монастыря 11.04.2024 09:201 Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность участкового в Себеже 08.04.2024 17:551 Рейтингомер: отставка недели, «из СИЗО на СВО» и взлет по профсоюзной линии 13.04.2024 20:063 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области 09.04.2024 11:552 Руководство «Моглино» отчиталось о финансовом положении компании за 2023 год
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Российские виноделы на фоне нового акциза планируют повысить цены на вино

14.04.2024 13:18|ПсковКомментариев: 1

Одна из крупнейших российских винодельческих компаний России уведомила контрагентов о повышении с 13 мая 2024 года цен на свою продукцию.  Согласно документу, компания собирается повысить цены на 15 позиций алкогольного портфеля, рост составит от 7% до 35% в зависимости от конкретного наименования.

Сильнее всего подорожают игристые вина. Компания уведомила и о предстоящем подорожании ряда позиций безалкогольного портфеля. Рост цен в письме компания объясняет изменением ставок акциза, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

«Действительно мы уведомили дистрибуторов о корректировке цен», — сказала  директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова. Она подчеркнула, что повышение стоимости для всех линеек продукции происходит впервые за последние два года и связано с влиянием общеэкономических факторов, в том числе с повышением ставки долгового финансирования.

Свои планы поднять цены на продукцию подтвердили уже несколько российских производителей вин, пишет «РБК».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пора ли заканчивать отопительный сезон в Пскове?
В опросе приняло участие 268 человек
14.04.2024, 14:000 Спортсмены белорусской сборной по биатлону зарегистрировались на псковский триатлон 14.04.2024, 13:400 Банки стали чаще отказывать в ипотеке россиянам из-за долгов 14.04.2024, 13:181 Российские виноделы на фоне нового акциза планируют повысить цены на вино 14.04.2024, 12:540 26% псковичей проведут летние отпуска в поездках по России – опрос
14.04.2024, 12:300 Мошенники две недели запугивали российскую пенсионерку и заставили ее отдать 5 млн рублей 14.04.2024, 12:050 Реставраторы приступили к изготовлению железной решётки-герсы для Псково-Печерского монастыря 14.04.2024, 11:420 Количество подтопленных весенним паводком домов в России превысило 14 тысяч 14.04.2024, 11:200 Россия стала шестым крупнейшим импортером клубники в 2023 году
14.04.2024, 11:000 Специалисты МЧС России спасли собаку и дома от огня в Псковской области 14.04.2024, 10:430 Жители крупных регионов могут накопить на «двушку» за пять лет - исследование 14.04.2024, 10:200 Спрос на дачи в России рекордно вырос на 31% 14.04.2024, 10:000 Времена правления Александра Невского обсудят на лекции в Пскове
14.04.2024, 09:400 Эндокринолог назвала основные продукты для здорового питания 14.04.2024, 09:200 Внедорожник врезался в припаркованный автомобиль и перевернулся на улице Крупской в Пскове 14.04.2024, 09:000 В Госдуме рассказали, как правильно платить налоги самозанятым и индивидуальным предпринимателям 13.04.2024, 22:460 Три автомобиля столкнулись на трассе Псков – Палкино
13.04.2024, 22:000 Рейдовые мероприятия провели сотрудники МЧС в Невельском районе 13.04.2024, 21:400 Чемпион мира примет участие в псковском триатлоне 13.04.2024, 21:200 Финляндия введет новые ограничения на границе с Россией 13.04.2024, 21:014 Армен Мнацаканян призывает оказать помощь в восстановлении пострадавшего от пожара монастыря
13.04.2024, 21:000 Как изменятся цены на бензин и дизель в 2024 году, рассказал эксперт 13.04.2024, 20:400 Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 16 и 17 мая 13.04.2024, 20:200 Кабмин утвердил стратегическое направление в цифровой трансформации соцсферы 13.04.2024, 20:063 Свято-Введенский женский монастырь горел в Псковской области
13.04.2024, 20:000 Раскрыта новая схема вовлечения подростков в мошенничество с картами 13.04.2024, 19:400 Прокурор региона примет граждан в Великих Луках 13.04.2024, 19:220 О ходе строительства парка аттракционов «Волшебная гора» в Пскове рассказал инвестор 13.04.2024, 19:200 Безработная псковичка стала фигуранткой уголовного дела из-за фиктивной регистрации россиян
13.04.2024, 19:002 Эксперт рассказал о конкуренции за трудовые ресурсы в России 13.04.2024, 18:560 В Пскове ремонтируют ограждение церкви из списка ЮНЕСКО, в которое въехал автомобиль 13.04.2024, 18:400 Почти 1,5 тысячи человек проверили в Псковской области в ходе операции «Рецидив» 13.04.2024, 18:200 Насколько охвачена сельская местность в Псковской области аптечной сетью, рассказали статистики
13.04.2024, 18:000 Псковские сотрудники МЧС стали участниками турнира по мини-футболу в Новгороде 13.04.2024, 17:400 Великолукская полиция приглашает на работу психолога 13.04.2024, 17:240 Концентрация березовой пыльцы в Пскове ожидается экстремально высокой – синоптики 13.04.2024, 17:200 Банки стали чаще отказывать в ипотеке россиянам из-за долгов
13.04.2024, 17:140 Безруков и Хабенский приедут в Псковскую область на празднование Дней Пушкинской поэзии 13.04.2024, 17:090 Знак «Псков. Город воинской славы» обновляют в Черехе 13.04.2024, 17:010 Не верю! 13.04.2024, 17:000 Пенсионерки из Пскова и Острова отдали мошенникам почти 1 млн рублей
13.04.2024, 16:480 Псковское «Яблоко» отреагировало на внесение Николая Кузьмина* в реестр иноагентов 13.04.2024, 16:400 Археологи исследуют селище на погосте Выбуты 13.04.2024, 16:200 Средняя стоимость загородной недвижимости в России за год выросла на 30% 13.04.2024, 16:000 Порховичка с неизлечимым заболеванием смогла получить средства реабилитации после вмешательства прокуратуры
13.04.2024, 15:400 Умеренные дожди пройдут в Псковской области 14 апреля 13.04.2024, 15:240 Многоэтажка горит на улице Гражданской в Пскове. ВИДЕО 13.04.2024, 15:200 Унижение соседки у здания полиции в Гдове обернулось для женщины штрафом 13.04.2024, 15:000 В Москве умерла потомок поэта Александра Пушкина
13.04.2024, 14:400 Обманувшего престарелых великолучан мошенника отправили в колонию 13.04.2024, 14:370 Ford и Renault столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове 13.04.2024, 14:200 Крестный ход вокруг Пскова пройдет 23 апреля 13.04.2024, 14:140 «Беганутый завуч» вновь станет участником псковского марафона Мехуборка-2024
13.04.2024, 14:000 Худощавый мужчина пропал в пустошкинской деревне 13.04.2024, 13:400 В Пскове начался ремонт колокольни Стефаниевской церкви 13.04.2024, 13:200 В Сети появился словарь терминов из практики «необычных ганзейских торговцев» 13.04.2024, 13:000 Чемпион России станет участником псковского марафона Мехуборка-2024
13.04.2024, 12:400 Митрополит Арсений проведет богослужения в Пскове 13 и 14 апреля 13.04.2024, 12:200 Жители Псковской области наткнулись на мошенников в Сети и лишились денег 13.04.2024, 12:031 Речное пассажирское судно «Иния» доставили в Псковскую область 13.04.2024, 11:596 Власти Псковской области отказались от проведения парада 9 мая
13.04.2024, 11:401 В Пскове простились с терапевтом Олегом Адамовым 13.04.2024, 11:200 Междворовой проезд ремонтируют на улице Народной в Пскове 13.04.2024, 11:000 Посвященные Дню космонавтики мероприятия провели волонтеры в Псковской области 13.04.2024, 10:400 В Острове прошел общегородской субботник
13.04.2024, 10:200 Более 400 детей из Белгородской области приехали в псковский регион 13.04.2024, 10:000 С докладом о 30-летии Великолукской олимпийской академии выступил Дмитрий Белюков в Белоруссии 13.04.2024, 09:400 Юрий Куклачев перенес трехчасовую операцию 13.04.2024, 09:203 Интерактив: Руины-убийцы
13.04.2024, 09:001 Противоаварийные работы начинаются в древней церкви в центре Пскова 12.04.2024, 22:000 Продажи пикапов в России побили девятилетний рекорд 12.04.2024, 21:570 Мужчина вытащил деньги из кассы и попал на запись камеры видеонаблюдения в Великих Луках 12.04.2024, 21:400 Юных жителей Пскова приглашают к участию в конкурсе рисунков по ПДД
12.04.2024, 21:200 Псковича приговорили к исправительным работам за неоднократные избиения сожительницы 12.04.2024, 21:152 Псковского депутата-яблочника признали иноагентом 12.04.2024, 21:100 Общегородской субботник провели в Острове 12.04.2024, 21:000 Audi и Haval столкнулись на улице Рокоссовского в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru