Экономика

Российские виноделы на фоне нового акциза планируют повысить цены на вино

Одна из крупнейших российских винодельческих компаний России уведомила контрагентов о повышении с 13 мая 2024 года цен на свою продукцию. Согласно документу, компания собирается повысить цены на 15 позиций алкогольного портфеля, рост составит от 7% до 35% в зависимости от конкретного наименования.

Сильнее всего подорожают игристые вина. Компания уведомила и о предстоящем подорожании ряда позиций безалкогольного портфеля. Рост цен в письме компания объясняет изменением ставок акциза, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

«Действительно мы уведомили дистрибуторов о корректировке цен», — сказала директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова. Она подчеркнула, что повышение стоимости для всех линеек продукции происходит впервые за последние два года и связано с влиянием общеэкономических факторов, в том числе с повышением ставки долгового финансирования.

Свои планы поднять цены на продукцию подтвердили уже несколько российских производителей вин, пишет «РБК».