Экономика

Брифинг, посвященный завершению декларационной кампании в Псковской области, пройдет в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 15 апреля.

В Псковской области завершается декларационная кампания. До 2 мая 2024 года отдельные категории псковичей-налогоплательщиков обязаны отчитаться о доходах, полученных в прошлом году. Кого это касается? На какие особенности следует обратить внимание при декларировании доходов в этом году? Какая ответственность предусмотрена Налоговым кодексом в случае непредоставления декларации в установленный срок? Сколько уже поступило налоговых деклараций в налоговые органы Псковской области?

На эти и другие вопросы сегодня ответят:

Салтыков Алексей Анатольевич - заместитель руководителя УФНС России по Псковской области

Веденина Татьяна Юрьевна - начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №1

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.