Экономика

Самые распространенные ошибки при заполнении деклараций назвали в псковском УФНС

Какие ошибки чаще всего допускают псковичи при заполнении налоговых деклараций, рассказала начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №1 в УФНС России по Псковской области Татьяна Веденина в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Одна из самых распространенных ошибок при заполнении деклараций - это когда налогоплательщик неверно определяет сумму дохода. Вторая ошибка - если физические лица продают несколько объектов недвижимого имущества и забывают отразить доходы от продажи каких-либо других объектов, соответственно, налоговые декларации подлежат отражению дохода налогоплательщика продажи всех объектов, которые возлежат декларированию и отражению в налоговой декларации. Также налогоплательщики в декларацию включают расходы на ремонт. Расходы на ремонт жилья не относятся к расходам, связанным с приобретением имущества, и не могут уменьшать доходы налогоплательщика. Также еще одна ошибка - определение имущественного вычета», - объяснила Татьяна Веденина.

Гостья студии отметила, что налогоплательщик всегда может обратиться в налоговый орган, где ему бесплатно помогут составить налоговую декларацию.