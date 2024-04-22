Экономика

Производство тихих вин в России выросло на 25,8%

Производство тихих вин в России в первом квартале 2024 года выросло на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 7,1 млн дал, игристых вин - на 42,7%, до 3,2 млн дал, сообщил Минсельхоз России.

«В январе-марте текущего года отечественные виноделы выпустили порядка 16,5 млн дал винодельческой продукции. В том числе тихого вина произведено 7,1 млн дал, что на 25,8% больше объема за аналогичный период предыдущего года, а игристого вина - 3,2 млн дал, что на 42,7% больше», - говорится в сообщении.

Отмечается, что достойным показателям способствует стабильно хороший урожай винограда второй год подряд. Таким образом, в 2023 году, по данным Росстата, он превысил 882 тыс. тонн, что соответствует уровню 2022 года, пишет ТАСС.

Министерство сообщает, что в РФ растет спрос на винодельческую продукцию. Так, в январе-марте 2024 года ее продажи в России увеличились на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе тихих вин - на 4,2%, игристых - на 13,3%.