Правительство передумало продавать алкоголь в duty free на внутренних рейсах

Правительство отозвало из Госдумы свой законопроект, которым предлагалось разрешить продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах. Законопроект был внесен кабмином в нижнюю палату в ноября 2023 года по инициативе Минфина, который таким образом хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций и пандемии коронавируса.

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В пояснительной записке к нему, сообщалось, что с 2019 года по март 2023 число магазинов беспошлинной торговли (МБТ) сократилось на 20%. А объем розничной продажи алкогольной продукции уменьшился с 1,12 миллиона декалитров (декалитр равен 10 литрам) до 406,1 тысяч декалитров, что составляет 64%. Кроме того, там отмечалось, что в условиях санкций бизнес не может вернуть основным поставщикам товары в связи с закрытием транспортных и логистических коридоров европейскими государствами.

При сохранении пассажиропотока внутренних воздушных линий на уровне 2022 года дополнительная выручка индустрии, в случае принятия законопроекта, составит порядка 8,95 миллиардов рублей, — говорилось в документе.

«Правительство отзывает из Госдумы проект федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"», — говорится в письме за подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность.