Экономика

Экзотика псковского агротуризма

До 15 мая региональный комитет по сельскому хозяйству принимает заявки от псковских предпринимателей на предоставление гранта «Агротуризм». Лучшие проекты по развитию сельского туризма будут отобраны министерством сельского хозяйства Российской Федерации. На их реализацию будут выделены средства в размере до 10 млн рублей. О том, как господдержка помогает развивать сельский туризм в Псковской области, узнала Псковская Лента Новостей.

С 2022 года грантовый конкурс Минсельхоза «Агротуризм» помогает фермерским хозяйствам реализовывать интересные туристические проекты. С начала действия программы получателями грантов стал 121 проект из 53 регионов. Общая сумма федеральной поддержки составила 1,5 млрд рублей.

В числе победителей конкурсного отбора были и псковичи. Так, гранты на развитие сельского туризма в первый год проведения конкурса получили проекты фермеров из Печорского района: «Мельница Кикута. Парк ремесел» на «Хлебном хуторе» и гостевой дом на эко-ферме «Изборский страус». А в прошлом году лауреатами конкурса Минсельхоза стали улиточная ферма «Золотая улитка» в Невельском районе и загородный клуб «Оленья гора» в Себежском районе. Что нового благодаря господдержке появилось на объектах сельского туризма в нашем регионе?

Рядом с изборским страусом

«Уже 1 января 2024 года гостевой дом для наших посетителей был введен в эксплуатацию», - рассказал руководитель эко-фермы «Изборский страус» Евгений Прокофьев. Его проект строительства объекта размещения для туристов стал обладателем гранта Минсельхоза в 2022 году.

Экоферме «Изборский страус» в деревне Залавье Печорского района уже десять лет. За эти годы она стала одним из любимых мест посещения семей с детьми и известным объектом гастрономического туризма. Потому что главные ее обитатели - черные африканские страусы. Посетители могут не только познакомиться с повадками этой птицы, глаз которой весит больше, чем ее мозг, но и попробовать деликатесы из страусиного мяса в местном кафе.

«Основная наша деятельность - это гастротуризм. К нам приезжают и псковские туристы, и петербуржцы, и москвичи. Иногда просто поесть в кафе и купить нашу продукцию. Но нередко гости, которые приезжают посмотреть Псковщину, хотят поселиться недалеко от Изборска, Печор и Пскова. А мы как раз в таком месте находимся», - отметил Евгений Прокофьев.

Поэтому два года назад хозяин фермы отправил заявку на конкурс Минсельхоза с проектом строительства гостевого дома и инфраструктуры к нему. Проект успешно прошел конкурсный отбор. «Мы первые, кто в Псковской области выиграл этот грант. На реализацию проекта мы получили от министерства сельского хозяйства 3 млн рублей. Еще 300 тысяч вложили сами. То есть софинансирование было всего 10%. Это очень выгодные условия», - отметил он.

Реализовать проект удалось в обозначенные сроки - за полтора года. И сейчас гости «Изборского страуса» могут разместиться в доме, расположенном рядом с фермой по соседству с искусственным прудом. «В доме есть гостиная, две спальни на первом этаже и лофт со спальными местами. Гостевой дом может вместить семью или компанию друзей в количестве до 8 человек», - рассказал Евгений Прокофьев.

Сегодня «Изборский страус» является самой крупной фермой по разведению страусов на Северо-Западе. Продукция фермы реализуется не только в регионе, но и за его пределами, и конечно, расширяется ее ассортимент. «Мы расширяем линейку нашей продукции из страусиного мяса и косметики на основе страусиного жира. Приобрели дополнительное оборудование, построили на территории фермы магазинчик, где продается наша продукция», - рассказал он.

В теплый сезон «Изборский страус» ожидает большое количество туристов и готовит свежие позиции в меню. Например, летом помимо уже традиционных блюд с мясом страуса: супа, блинов, пельменей, можно попробовать омлет из страусиного яйца.

Гастрономический бренд Псковщины

Цель проекта предпринимателя Алексея Корочкина «Псковская улитка, или Гастрономия в ракушке», который стал обладателем гранта Минсельхоза в этом году, - сделать Псковскую область мировой столицей эскарго (блюдо из улиток, фаршированных в ракушке под соусом - прим.ред), как в гастрономическом, так и в туристическом плане. «Мы хотим заменить в восприятии бургундскую улитку псковской и сделать ее региональным брендом. Потому что сейчас в Невельском районе самая большая популяция этого моллюска, и даже во Франции для производства деликатесов используется наша улитка», - отметил предприниматель.

Долгое время местная улитка отправлялась в качестве сырья в Европу. Поэтому, когда ценитель французской кухни Алексей Корочкин, имевший многолетний опыт работы в туристическом бизнесе Франции, решил открыть в России производство деликатесов, выбор пал на улитку. «Это было мое любимое блюдо. А когда мы узнали, что бургундская виноградная улитка - это на самом деле наша русская, и в Псковской области есть место, где находится ее самая большая популяция, мы приехали сюда, в Невель. И влюбились в этот край», - вспоминает он.

На месте обитания улитки была открыта ферма по сбору, переработке и приготовлению готовых продуктов, деликатесов для российского внутреннего рынка. Причем, премиального качества. Продукцию с удовольствием берут рестораны по всей России.

Потом к производству добавилась туристическая составляющая. «Даже когда для приема туристов ничего не было готово, желающих было очень много. Мы начали принимать в тех условиях, которые были. Объем турпотока растет. К нам едут как индивидуальные туристы, так и организованные автобусные группы - по 45 человек. Не только летом, но и весной, и осенью, и даже на новогоднюю неделю. География наших гостей обширная: Москва, Петербург, Псков, Тверь, Смоленск и даже Белоруссия.

«Все туробъекты сосредоточены вокруг Пскова, на юге не так много таких мест. Поэтому мы стараемся сделать коллаборацию из тех объектов, которые можно посетить в нашей части региона. Сотрудничаем с усадьбой Ореховно (как говорят, их ландшафтные сады и наши улиточки созданы друг для друга), также недалеко от нас находится музей-усадьба Софьи Ковалевской. Благодаря такому сотрудничеству, гостей у нас очень много, и для приема такого количества туристов нужно было вносить изменения. Грант «Агротуризм» стал большим подспорьем для нас», - отметил он.

Предприниматель дважды подавал заявку на конкурс, и только в этом году проект оценили. «Мы вошли в число лидеров по количеству набранных баллов. И теперь у нас есть 1,5 года на освоение гранта», - сказал Алексей Корочкин.

За счет средств гранта планируется модернизировать производство, приобрести необходимое оборудование, завершить строительство кафе - «чтобы оно заработало в полном режиме, и гости могли попробовать не только улиточек, но и другие блюда». «Планируем строительство закрытой террасы, чтобы можно было круглый год принимать гостей. Также хотим сделать демонстрационный вольер для улиток, чтобы посетители могли посмотреть на них не только во время сбора (в мае-июне), но и независимо от погодных условий в течение всего года», - рассказал он.

Еще один важный пункт проекта - улиточное СПА: «У нас в планах производство косметики с муцином улитки - слизью, обладающей питательными, регенерирующими свойствами. В планах и улиткотерапия - процедуры, когда живую улиточку высаживают на лицо или шею и, ползая, она покрывает кожу муцином».

Основные работы по проекту начнутся сразу после летнего сезона. Пока же улиточная ферма ежедневно принимает гостей. Кто-то приезжает на экскурсии и кулинарные и творческие мастер-классы, другие туристы - просто попробовать эскарго из улиток.

Готовится псковская улитка по французским правилам, но из «локальных» ингредиентов. Все компоненты блюда полностью «импортозаместили». «Даже французское вино в рецепте мы заменили на российский аналог. Пока основной рецепт - это «Улитки по-бургундски». Но второй рецепт, который мы уже запустили в производство, «Улитки по-губернаторски», - с дарами из Псковской области, в соус-масле со сморчками и белыми грибами. Планируем расширить ассортимент не только улиточных блюд, но и дикоросов. Ягоды, грибы тоже будем перерабатывать и готовить», - рассказал предприниматель.

На территории хозяйства также планируется открыть фермерскую лавку, чтобы туристы могли в одном месте купить продукцию улиточной фермы и других псковских производителей.

И, конечно, предпринимателя уже волнует кадровый вопрос. Активно ведется поиск персонала, причем, сотрудников не только на производство, но и на важные позиции. Такие, как заведующий производством и гид-экскурсовод - хозяйка кафе, которая сможет проводить экскурсии и с гордостью представлять гостям псковскую улитку.

«Это наш новый региональный гастрономический бренд. Теперь, когда спрашивают, что у вас есть местного, необязательно вспоминать снеток. Можно предложить и такой деликатес», - заметил Алексей Корочкин.

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В этом году в региональный комитет по сельскому хозяйству подано уже четыре заявки на предоставление гранта «Агротуризм». «Наши сотрудники помогают правильно оформить документы. После одобрения заявок комитетом, они будут направлены в Минсельхоз. Надеемся, что в этом году, как и в прошлые годы, наши сельхозпроизводители тоже окажутся в числе грантополучателей», - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Светлана Синцова

Фото из соцсетей