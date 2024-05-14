Экономика

«Эхономика»: Владимир Зубов об актуальных вызовах экономики и ближайших перспективах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 мая. Гость студии - президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним широкий спектр вопросов, касающихся развития экономики России и Псковской области: актуальные вызовы и прогнозы на ближайшую перспективу.

Как Владимир Зубов оценивает работу «мишустинского» правительства в первый срок (с января 2020-го по 7 мая 2024-го)? В чем разница между импортозамещением и экономическим суверенитетом? Есть ли у особой экономической зоны «Моглино» шанс на позитивную динамику? Каковы самые большие проблемы нашего регионального бизнеса?

Ответы на эти и другие вопросы — в эфире.