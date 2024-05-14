Экономика

Владимир Зубов: 35-40% бюджетных денег уходят в никуда

35-40% бюджетных денег уходят в никуда, и эту тенденцию необходимо переломить, в том числе посредством усиления структур, которые контролируют расходование бюджетных средств. Такое мнение президент Союза «Торгово-промышленная палата Псковской области» Владимир Зубов озвучил в программе «Эхономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Нам денег с неба никто не даст. И эти деньги придется зарабатывать, создавать самим. Слава Богу, возможности РФ это позволяют. И я считаю, что главный источник денег — усилить контроль над теми структурами, которые занимаются распределением и контролем за расходованием бюджетных денег. Потому что, не секрет, до 35, а то и 40% уходят в никуда, в том числе на откаты, взятки и прочее — непроизводственные и ненужные для государства, вредные для государства вещи. Это мы видим по серии коррупционных скандалов, отставок, по поддонам денег, которые изымаются», - сказал Владимир Зубов.

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Гость студии подчеркнул, что все эти деньги «уворованы» с направлений деятельности Минобороны, строительной отрасли и других.