Экономика

Поголовье свиней в Псковской области выросло более чем на 17%

Поголовье свиней в Псковской области на конец марта 2024 года по сравнению с концом марта 2023 года увеличилось на 17,4%, коров – на 1,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Вместе с тем поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей сократилось на 2,5%, овец и коз – на 17%, птицы – на 0,5%.

В первом квартале 2024 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 98,8 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 55,9 тысячи тонн молока, 19,4 млн штук яиц. По сравнению с первым кварталом 2023 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 53,3%, производство молока – на 7,8%, производство яиц уменьшилось – на 6%.

В сельскохозяйственных организациях в первом квартале 2024 года надои молока на одну корову составили 2147 килограммов против 2046 килограммов в первом квартале 2023 года.