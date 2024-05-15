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Экономика

Псковская область опустилась с 54 на 71 место в рейтинге регионов по динамике зарплат

20.05.2024 07:19|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 71 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Как отмечается в исследовании, в Псковской области через 9,8 лет более половины работников будут получать зарплату от 100 тысяч рублей (с учетом покупательной способности в регионе). Через 6,3 лет - свыше 25% работников, а через 13,2 лет - свыше 75% работников.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 5 место - Ненецкий автономный округ;
  • 6 место - Мурманская область;
  • 13 место - Санкт-Петербург;
  • 20 место - Новгородская область;
  • 29 место - Ленинградская область;
  • 40 место - Архангельская область;
  • 46 место - Республика Карелия;
  • 48 место - Вологодская область;
  • 68 место - Калининградская область.

Стоит отметить, что в аналогичном исследовании прошлого года Псковская область находилась на 54 месте. 

Порядка 70% всех доходов россиян приходится на заработную плату, которая остается основным источником дохода, а для людей в работоспособном возрасте эта величина достигает 90%. В 2023 году средняя номинальная зарплата в России выросла почти на 14,8% до 64 тысяч рублей (по полному кругу организаций с учетом выплаты НДФЛ). При этом остается существенное неравенство в распределении зарплат.

В частности, по оценкам экспертов, половина работников в 2023 году получали менее 47 тысяч рублей в месяц, но при этом у четырех процентов зарплаты превышали сто тысяч. В целом уровень зарплат достаточно заметно отличается как от региона к региону, так и по отраслям.

В ряде регионов медианная зарплата заметно выше среднероссийского уровня. В восьми регионах она после вычета НДФЛ превысила 80 тысяч рублей в месяц, а еще в двух других находилась в диапазоне от 70 до 80 тысяч рублей.

Как показывает исследование, чаще всего высокими зарплатами могут похвастаться удаленные северные регионы и крупнейшие федеральные города, где цены намного выше, чем в среднем по стране. Поэтому часть повышенной зарплаты «съедается» высокими ценами.

Для исследования динамики зарплат эксперты подготовили рейтинг регионов по количеству лет, необходимых для того, чтобы медианная зарплата в регионе достигла 100 тысяч рублей в месяц в среднероссийских ценах (с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности).

В исследовании оценивалось время, необходимое для достижения медианной зарплаты уровня 100 тысяч рублей в месяц в субъектах Федерации по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет.

Для корректного сравнения зарплат в регионах в рамках исследования была учтена разница в розничных ценах: зарплаты брались по паритету покупательной способности (ППС), то есть корректировались на региональную потребительскую корзину. С учетом покупательной способности разница в зарплатах несколько выравнивается.

Теги: #зарплата
Источник: Псковская Лента Новостей
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