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Экономика

Псковская область получит 250 млн рублей на развитие промышленности

25.05.2024 10:56|ПсковКомментариев: 0

Псковская область получит 250 млн рублей на развитие промышленности. Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ. 

Фото: Telegram-канал правительства РФ

Правительство России продолжает системную поддержку региональных фондов развития промышленности. Средства будут направлены на докапитализацию такого фонда в Псковской области.

Решение позволит обеспечить финансовую поддержку промышленных предприятий в форме льготных займов. Это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в регионе.

Господдержка будет направлена

  • на реализацию инвестиционного проекта, предполагающего модернизацию Великолукского машиностроительного завода,
  • запуск производства криогенных резервуаров и центробежных насосов,
  • наращивание промышленного потенциала по производству торфогрунтов и субстратов,
  • модернизацию производства по изготовлению керамического кирпича,
  • реализацию проекта по производству трубопроводной высоконапорной системы для нефтегазовой промышленности.
Теги: #промышленность
Источник: Псковская Лента Новостей
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