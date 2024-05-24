Экономика

Псковская область получит 250 млн рублей на развитие промышленности

Псковская область получит 250 млн рублей на развитие промышленности. Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ.

Фото: Telegram-канал правительства РФ

Правительство России продолжает системную поддержку региональных фондов развития промышленности. Средства будут направлены на докапитализацию такого фонда в Псковской области.

Решение позволит обеспечить финансовую поддержку промышленных предприятий в форме льготных займов. Это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в регионе.

Господдержка будет направлена