Псковская область получит 250 млн рублей на развитие промышленности. Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ.
Фото: Telegram-канал правительства РФ
Правительство России продолжает системную поддержку региональных фондов развития промышленности. Средства будут направлены на докапитализацию такого фонда в Псковской области.
Решение позволит обеспечить финансовую поддержку промышленных предприятий в форме льготных займов. Это позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулирует развитие промышленности в регионе.
Господдержка будет направлена