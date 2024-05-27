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Экономика

Цены на клубнику выросли в два раза из-за весенних заморозков

27.05.2024 15:41|ПсковКомментариев: 0

Из-за весенних заморозков цены на клубнику в Москве подскочили в два раза. 

Как сообщает Telegram-канал Baza, если в прошлом году цена поставщиков была 200–300 рублей за килограмм (без учёта затрат на логистику и наценки магазинов), то в этом году она доходит до 500 рублей. Причина — в заморозках.

В мае клубника обычно начинает дешеветь, потому что на рынок поступают ягоды первого урожая из южных регионов, а также клубника из других областей.

Рост цен подтверждают также аналитики ресурса «Чек Индекс»: по их данным, цены в мае 2024-го выросли на 20% по сравнению с 2023 годом. При этом, по данным аналитиков, несмотря на рост цен, россияне стали покупать клубнику чаще.

Теги: #клубника
Источник: Псковская Лента Новостей
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