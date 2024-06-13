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Один человек погиб и трое пострадали при ДТП на въезде в Псков

Один человек погиб и трое пострадали при дорожно-транспортном происшествии на въезде в Псков, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону.

По предварительной информации, автомобиль «Фиат», под управлением мужчины 1973 г.р, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген», под управлением мужчины 1949 года, который двигался по встречной полосе.

В результате ДТП погиб пассажир «Фиата», женщина, данные устанавливаются.

Пострадали водитель автомобиля «Фиат», водитель и пассажир «Фольксвагена».

На месте работают сотрудники госавтоинспекции, подробности случившегося устанавливаются.

Как сообщалось ранее на Крестовском направлении серьезно затруднено движение транспорта.