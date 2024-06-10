Шестерых погибших бойцов спецоперации похоронили в Псковской области

С шестью погибшими в ходе специальной военной операции военнослужащими простились в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
В регионе простились с сержантом Иваном Лопыренковым, ефрейтором Сергеем Семеновым, рядовыми Евгением Васильевым, Виталием Голутво, Игорем Гришиным, Борисом Чагиным.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую помощь. Вечная память и вечная слава нашим героям», - добавил Михаил Ведерников.
Ранее сообщалось, что нападающий псковского футбольного клуба «Синие стрелы» Александр Злобин погиб в ходе специальной военной операции.