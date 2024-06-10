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В Пскове на Рижском проспекте подбит автомобиль, сбивший пешехода

В Пскове на Рижском проспекте подбит автомобиль, сбивший пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 9 июня в 00.50 у дома 14 по Рижскому проспекту мужчина 1993 года рождения за рулем Hyundai Solaris совершил наезд на пешехода.

Молодой человек 2003 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован в областную больницу. По предварительной информации, у него выявлен перелом плеча и перелом лопатки.

Водитель трезвый. Двигался со стороны улицы Киселева в сторону площади Ленина.

В 00.50 на том же месте произошло еще одно ДТП. Водитель Mitsubishi Lancer 1992 года рождения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с Hyundai Solaris, водитель который совершил наезд на пешехода.