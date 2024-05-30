Экономика

О последствиях потери урожая из-за майских заморозков рассказал экономист

Российские сельхозпроизводители потеряли более 50% будущего урожая из-за заморозков, которые случились в начале мая текущего года. Некоторые аграрии сообщают о потере многолетних насаждений. По словам вице-президента Национального союза производителей плодов и овощей Виталия Храмушина, о размере ущерба пока говорить рано. Он отметил, что идет работа по сбору информации.

«Оценки разные: те хозяйства, которые к нам обращались, предварительно говорят о 70–90% потерь планируемого урожая», — указал Виталий Храмушин.

Уточняется, что объективно оценить потери можно будет через месяц-полтора.

«Ситуация действительно необычная. Два последних года были рекордными по сбору зерновых культур. Однако ожидаемое снижение урожая в текущем году может изменить ситуацию на рынках.

С одной стороны, мы сильно зависели от импорта некоторых видов товаров, включая яблоки и другие садово-плодовые культуры. В прошлом году Россия впервые стала нетто-экспортёром продовольствия, чего не было ни в советские годы, ни в новейшей российской истории. Поэтому есть потенциал сокращения экспорта зерновых или других культур с целью удовлетворения потребностей внутреннего рынка», — сказал в беседе с ИА RuNews24.ru директор Центра региональной политики РАНХиГС, директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук Владимир Климанов.

По словам спикера, в части замещения отдельных видов продовольственных культур решение будет приниматься индивидуально путём поиска новых направлений получения данных продуктов.

«Если раньше мы импортировали яблоки из Польши и других европейских стран, то теперь переориентировались на внутреннее потребление. Однако можно поискать новых партнёров, которые займут освобождающуюся нишу. Ожидаемое повышение цен при дефиците всегда происходит. Меня больше интересует поиск альтернативных поставок и снабжения. Есть потенциал в части снабжения из Центрально-Азиатских республик и Кавказских государств. Возможно, страны Ближнего Востока смогут наладить поставки на дальневосточные рынки», — сказал экономист.