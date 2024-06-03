Экономика

О формах сопровождения бизнес-проектов Фондом инвестразвития проинформировала Екатерина Ершова

Несколько форм сопровождения бизнес-проектов существует на площадке Фонда инвестиционного развития в Псковской области. Об этом рассказала генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Две формы сопровождения проектов существует на площадке Фонда - это договор на сопровождение и инвестиционное соглашение», - сказала Екатерина Ершова.

Директор отметила, что на момент, когда инвестор принимает решение о реализации инвестпроекта, в Фонде начинают разбирать проблематику: в какой части проекту необходимо сопровождение.