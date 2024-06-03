Экономика

Все решения в Сбере по кредитам малому бизнесу к 2026 году поможет принимать ИИ

Все решения по кредитованию малого и микробизнеса в Сбербанке к 2026 году будут приниматься с помощью искусственного интеллекта, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

«По кредитам для малого и микробизнеса мы планируем достичь 100-процентного AI-охвата к 2026 году. Но, конечно, есть немало задач, которые требуют человеческого суждения и опыта, что ИИ-системам на текущем уровне развития недоступно. Например, это одобрение крупных кредитов или предоставление сложных структурированных продуктов для клиентов», - сказал топ-менеджер.

Искусственный интеллект может дополнять процесс принятия решений в этих областях, но ему пока что сложно нести за них единоличную ответственность, то есть финальное слово остается за человеком, добавил он.

В марте Ведяхин сообщал, что порядка 70% решений по выдаче кредитов юридическим лицам до конца этого года будет приниматься в Сбербанке с помощью искусственного интеллекта, и напомнил, что 100% кредитных решений по физлицам банк уже принимает с помощью ИИ.