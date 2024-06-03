Экономика

Производство продукции растениеводства сократилось в Псковской области

Объем производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Псковской области в 2023 году составил 9 млрд 643,4 млн рублей (96,9% по отношению к 2022 году). Об этом сообщается в докладе о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2023 году, который депутаты областного Собрания приняли на очередной сессии 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В общем объеме сельскохозяйственной продукции доля растениеводства составила 14,6%. Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в 2023 году составила 197 тысяч га (96% к уровню 2022 года).

Зерновые культуры убраны с площади 43,1 тысячи га (85,4% по отношению к 2022 году), намолочено в амбарном весе 125,5 тысячи тонн зерна (73,9% к уровню 2022 года), средняя урожайность составила 29,5 центнера с гектара.

В хозяйствах всех категорий картофель занимал площадь 6,6 тысячи га, валовой сбор составил 107,9 тысячи тонн (88,8% по отношению к 2022 году), средняя урожайность – 166,7 центнера с гектара.

Площадь под овощами составила 1,8 тысячи га (94,1% по отношению к 2022 году), валовой сбор овощей – 26,9 тысячи тонн (85,5% по отношению к 2022 году), средняя урожайность – 164,6 центнера с гектара.

В 2023 году намолочено рапса 21,5 тысячи тонн (59,1% по отношению к 2022 году) при урожайности 19,9 центнера с гектара, площадь под рапсом составила 10,9 тысячи га (58,6% к уровню 2022 года). Производством рапса в Псковской области занималось четырнадцать хозяйств.