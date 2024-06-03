Экономика

Животноводство обеспечило свыше 85% объема продукции псковского сельского хозяйства

Доля продукции животноводства в Псковской области в 2023 году составила 85,4% в общем объеме сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщается в докладе о ходе и результатах реализации областной аграрной политики в 2023 году, который депутаты областного Собрания приняли на очередной сессии 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Псковской области в 2023 году составил 56478,6 млн рублей (109,3% по отношению к 2022 году).

Производство скота и птицы на убой в живом весе составило 337 тысяч тонн или 109,8% по отношению к 2022 году.

Основными производителями мяса в Псковской области являются свиноводческие комплексы (произведено 300,9 тысячи тонн мяса) и птицефабрики (произведено 27,5 тысячи тонн мяса).

Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 224,5 тысячи тонн (107,4% к уровню 2022 года), в том числе в сельхозпредприятиях – 186,6 тысячи тонн (109,1% по отношению к 2022 году). Средний надой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 8263 кг (+559 кг к уровню 2022 года).

Племенную базу Псковской области в животноводстве представляют два племенных завода, семь племенных репродукторов, один селекционно-генетический центр по свиноводству.

Доля племенного поголовья крупного рогатого скота в Псковской области составляла 46,5% от общего поголовья крупного рогатого скота. В 2023 году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 1012 голов племенного молодняка крупного рогатого скота.

На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли животноводства направлено 807,7 млн рублей, в том числе из областного бюджета – 104,9 млн рублей.