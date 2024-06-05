Экономика

Заключено соглашение о сопровождении инвестиционного намерения по строительству в Псковской области завода по добыче торфа

Делегация Псковской области в четверг, 6 июня, начала работать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В деловой программе форума сегодня участвовали первый заместитель губернатора Денис Салий, заместителя губернатора Нинель Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев и руководитель регионального фонда инвестразвития Екатерина Ершова.

На различных форумных площадках идет обмен практиками между регионами, проходят содержательные дискуссии, сессии и деловые встречи.

На полях международного форума фонд инвестиционного развития Псковской области подписал с инвестором — крупнейшим экспортером торфяных удобрений в КНР — соглашение о сопровождении инвестиционного намерения по строительству в регионе завода по добыче и переработке торфа.

Кроме того, представители Псковской области приняли участие в дискуссии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей», в рамках которой глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин подвели итоги работы в сфере экономической политики последних шести лет и обсудили главные задачи до 2030 года.

Делегация региона также стала участником сессии «Россия»: вместе создаем будущее», на которой было проанализировано значение выставок в построении будущего на примере проекта по созданию национального центра «Россия», призванного сохранить наследие выставки «Россия».

Делегацию Псковской области возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках деловой программы 7 июня Михаил Ведерников проведет рабочие встречи и переговоры со сторонами, заинтересованными в реализации на территории региона совместных проектов в различных сферах, подпишет соглашения с крупнейшими корпорациями, компаниями и инвесторами, пообщается со СМИ. Другие члены официальной делегации Псковской области уже работают на площадке.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Значимое событие в сфере экономики и бизнеса в этом году проходит с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».