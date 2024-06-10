Экономика

Россиянам списали 8,5 млрд рублей по внесудебному банкротству

В России завершено 25 тысяч процедур внесудебного банкротства за всё время существования института, по ним списано 8,5 млрд рублей. Об этом на ПМЭФ-2024 заявил первый замминистра экономики Илья Торосов.

«Мы по поручению президента расширяли условия допуска к процедуре внесудебного банкротства — в частности, допустили к ней пенсионеров и других людей, получающих пособия. Мы понимали, что с их стороны будет отложенный спрос. Такой всплеск будет в ближайшее время», — сказал он.

Илья Торосов привел цифры: если за предыдущий год 16 тысяч человек запустили процедуру внесудебного банкротства, то только за полгода, с ноября 2023-го (когда расширили возможности процедуры), уже 24 тысяч человек ее начали, пишут «Известия».

«Сбалансированная система — когда люди имеют второй шанс, могут перезагрузиться, снова перейти в белую сферу. Иначе часто, когда человек имел задолженность, но не могу ее списать, то ему приходилось скрывать свои доходы, он постоянно находился под давлением. Видим, что в целом это не сказалось на росте дефолтности в кредитовании физлиц (уровень просрочек по платежам — ред.). Ситуация с внесудебными банкротствами под контролем», — подчеркнул Илья Торосов.