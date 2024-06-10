Экономика

Борис Елкин: Собственные доходы Пскова увеличиваются

Собственные доходы Пскова в последние годы растут. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Бюджет Пскова в 2023 году был чуть ниже в общих показателях, чем бюджет 2022 года. Это связано с поступлениями из федерального и регионального бюджетов. Так получилось, что или авансирование было, или заканчивались многие объекты. Поэтому такое изменение цифр было воочию видно. Самое важно, что меняется из года в год — это увеличение собственных доходов. Действительно, за последние годы значительно увеличиваются собственные доходы. Идет прирост, это очень хорошо. Многие этими цифрами пытаются апеллировать и говорить, что мы все равно очень сильно зависим от вышестоящих бюджетов. Так и есть, но увеличение собственных доходов — это систематическая работа, которая выстроена на нескольких направлениях», - сказал Борис Елкин.

Гость студии пояснил, что в разы увеличилась собираемость за счет аренды земельных участок, администрация работает с должниками, по многим случаям выходят судебные решения. Также растут поступления за счет налога на доход физических лиц.

Борис Елкин добавил, что расходная часть бюджета также растет. В городе становится больше благоустроенных зон, и они содержатся за счет собственного бюджета. Также требуются вложения для обновления материальной базы школ и для других сфер. «Бремя местного бюджета велико», - пояснил он.