Общество

Глава Пскова отчитался перед депутатами о своей деятельности за 2023 год. СТЕНОГРАММА

Глава города Пскова Борис Елкин выступил перед депутатами Псковской городской Думы с отчётом о своей деятельности и деятельности администрации города Пскова за 2023 год. Псковская Лента Новостей публикует стенограмму выступления.

Уважаемый Александр Георгиевич, уважаемые депутаты, присутствующие!

Благополучие наших граждан и повышение качества их жизни, развитие социальной сферы и городской среды, открытость власти и вовлечённость горожан в общественно-культурную жизнь – основные приоритеты в работе главы города и администрации города Пскова.

Доходы городского бюджета в 2023 году составили более 7,5 млрд рублей. 68% из них - безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. Стабильный рост поступлений из вышестоящих бюджетов говорит о системной и эффективной работе администрации города с правительством Псковской области и федеральным центром.

Реализация национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, является приоритетным направлением социально-экономического развития города. В прошлом году на эти цели было направлено более 1,2 млрд рублей. Из года в год уровень исполнения нацпроектов в Пскове выше среднеобластного и превышает 99 %. Это позволяет нам привлекать дополнительное финансирование на важные инфраструктурные проекты.

Собственные доходы городского бюджета достигли показателя в 32%. За последние 5 лет они выросли почти на 50%. Наибольший рост поступлений сложился по аренде муниципальных земель и жилья, перечисления части прибыли муниципальных предприятий, а также по штрафам, санкциям и возмещению ущерба.

А теперь хотел бы остановиться на каждой сфере деятельности администрации подробнее.

В сфере образования в 2023 году в полную силу заработала Гимназия № 29, построенная по национальному проекту «Образование». На её базе открылись единственные в регионе кадетские классы пожарно-спасательной направленности. Здесь же появился детский технопарк «Кванториум» - первый в городской системе образования и второй в городе. Также одобрена заявка на создание ещё двух кванториумов, которые откроются уже в этом году в школах №20 и №24.

Благодаря нацпроекту в муниципальных образовательных учреждениях создано 745 мест для дополнительного образования детей. Общее количество детей, занимающихся в кружках, составило около 11 тысяч человек.

Что касается дошкольного образования, то на сегодняшний день в Пскове нет очередей в детские сады не только для детей от 3 до 7 лет, но и для малышей ясельного возраста. Все дети могут получить места в наших дошкольных учреждениях.

Актуальным для Пскова остается вопрос капитального ремонта образовательных учреждений. В 2023 году прошли отбор наши заявки на капремонт трех школ. В двух из них – №2 и №23 в этом году уже начались ремонтные работы, ещё в одной – бывшем здании Псковской инженерно-лингвистической гимназии на улице Юбилейной - ремонт будет выполнен в следующем году.

В рамках городского бюджета мы продолжили ремонтировать наши образовательные учреждения. В общей сложности на эти цели было направлено более 57 млн рублей. Ремонтные работы проведены в 21 школе и 39 детских садах. Один из крупных объектов – капитальный ремонт спортивного зала в школе № 5.

Очень важное для города решение президента – продлить федеральную программу капремонта школ и начать со следующего года аналогичную программу для детских садов. Администрация Пскова уже подготовила соответствующие заявки в обе программы.

И ещё значимые итоги в сфере образования. 63 молодых педагога пришли работать в школу. 16 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, один из них - сразу по двум предметам; 105 ребят окончили школу с «золотой» медалью. В Год педагога и наставника в России был дан старт новому муниципальному конкурсу «Наставник года», в котором приняли участие более 40 педагогов. Лучшие из них получили заслуженные награды и признание.

Впервые в Пскове состоялось масштабное мероприятие в сфере дополнительного образования детей - фестиваль «Территория детства». Свыше 50 организаций образования, спорта и культуры представили свои образовательные программы на тематических площадках. Фестиваль посетили более 5 тысяч псковских семей, где смогли выбрать для своих детей занятие по душе.

Теперь о культуре!

Благодаря национальному проекту «Культура» обновился Центр детского чтения на улице Розы Люксембург. В библиотеке создан интеллектуальный образовательный центр, сочетающий красивый дизайн, функциональность, удобство и многообразие современных услуг.

Также в прошлом году библиотека «Родник» на улице Труда прошла конкурсный отбор министерства культуры России и получила на свою модернизацию 8 млн рублей. Из областного и городского бюджетов добавлено ещё 800 тысяч рублей на ремонт дополнительных помещений и покупку книг. Библиотека уже начала преображаться.

В 2023 году мы продолжили системную поддержку наших учреждений культуры. В концертном зале Дома офицеров впервые установлены удобные кресла для зрителей и отремонтирован зал для занятий танцами. В здании Детской музыкальной школы № 4 заменена кровля, приведён в порядок фасад, вестибюли и кабинеты. В Городском культурном центре обновлён танцевальный зал и балюстрада второго этажа, приобретено новое световое оборудование.

В городских учреждениях культуры в 2023 году проведено около двух тысяч мероприятий, которые посетили почти полмиллиона жителей и гостей города. Среди событийных мероприятий хотелось бы отметить «Хоровод дружбы» вокруг псковского Кремля, в котором приняли участие более 4 тысяч человек. Впервые в Пскове прошел фестиваль циркового искусства «Псковский скоморох». Он собрал на своей площадке более 300 юных цирковых артистов со всех уголков не только нашей страны, но и Республики Беларусь. Стоит отметить, что этот фестиваль получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Значимые итоги в сфере туризма.

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» реализован крупномасштабный проект «Сердце Пскова», который наполнил центр города традиционными псковскими мотивами: снетком, лютым зверем и псковской вязью.

В историческом центре Пскова созданы ярмарочное пространство и смотровая площадка с биноскопами. Мы показали горожанам и гостям города как раньше назывались улицы в историческом центре, продолжили установку брендированных люков, украсили город новыми арт-объектами. Уникальной особенностью стало размещение на пешеходных маршрутах 10 барсиков, которые тут же полюбились горожанам и гостям Пскова.

Не первый год отмечается стабильный рост туристического потока в городе. По сравнению с 2022 годом в прошлом году на 10 % увеличился турпоток, и на 13 % - количество посетителей псковских музеев.

В 2023 году администрация города Пскова продолжила взаимодействие с муниципалитетами регионов России и зарубежья. Подписано соглашение об установлении побратимских связей с Витебском, соглашение об установлении партнерских связей с Выборгом, активизировалось сотрудничество с китайскими городами-партнёрами Цзинин и Маньян. Четыре псковские школы установили связи с китайскими школами, чтобы организовать изучение китайского языка в Пскове и обмениваться культурными проектами.

Состоялось 45 мероприятий с международным участием в сферах культуры, образования, спорта, молодежи, библиотечного дела, ярмарочной деятельности. Самые крупные из них - Международные краеведческие чтения, Международный форум дружбы, праздничные мероприятия в Пскове и Витебске и фестиваль фотографического искусства «Цвет белой стены».

2023 год был насыщен заметными событиями в сфере спорта!

Открылся и сразу стал популярным среди молодёжи второй в Пскове скейт-парк на улице Леона Поземского. Он построен по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и стал самым большим в Псковской области. Летом в нём впервые прошли массовые фестивали уличных видов спорта и молодёжи - «Движение улиц» и «Плеск».

В прошлом году мы продолжили развивать наши спортивные объекты. На стадионе «Машиностроитель» при поддержке Российского футбольного союза появилось ещё одно тренировочное поле.

А при содействии губернатора существенно обновился инвентарь городских спортивных школ. Приобретено около 100 наименований оборудования для занятий по 26 видам спорта. Среди крупных покупок – лодки для гребли, байдарки и каноэ. Впервые оборудование для занятий, в том числе инклюзивных, получило отделение конного спорта.

В 2023 году в Пскове состоялось более 440 спортивных мероприятий. Наши спортсмены участвовали в региональных, окружных и всероссийских соревнованиях. На чемпионатах страны псковичи заняли 328 первых и призовых мест.

В сфере молодёжной политики за год в Пскове прошло около 300 мероприятий, которые собрали свыше 30 тысяч молодых псковичей. Молодёжь активно участвовала в волонтёрском движении, исторических и духовных праздниках. Три проекта Молодёжного центра Пскова выиграли гранты на сумму 1,3 млн рублей.

В третий раз в Пскове прошёл городской конкурс «Есть идея». Пять социально значимых молодёжных проектов получили по 100 тысяч рублей и успешно реализованы. С этого года мы увеличили призовой фонд конкурса. Это значит, что ещё больше молодых людей смогут реализовать свои инициативы, а проекты станут более масштабными.

О дорожной сфере.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведены в порядок участки основных городских магистралей: улиц Коммунальной, Труда, Юбилейной, Октябрьского проспекта. Стартовал ремонт Крестовского шоссе и улицы Николая Васильева.

За счёт Дорожного фонда удалось комплексно отремонтировать дороги в микрорайонах Лепеши, Кресты, Любятово, заменить асфальт на улице Алмазной и построить подъезд к учебно-лабораторному корпусу Псковского государственного университета.

Завершена масштабная реконструкция Троицкого моста и восстановлено покрытие Ольгинского моста.

Отдельное внимание продолжаем уделять обустройству пешеходных зон и освещению дорог. В 2023 году новый тротуар появился вдоль Рижского проспекта, началось строительство пешеходных дорожек вдоль улиц Ижорского Батальона и Шоссейной. Построены новые сети наружного освещения протяжённостью около 8 км, в том числе в микрорайоне Паневик.

Администрация Пскова уделяет особое внимание благоустройству и ремонту общественных территорий. На средства нацпроекта «Жильё и городская среда» открылся новый парк на Запсковье. Пространство у реки Милевки из заросшего пустыря превратилось в благоустроенную локацию для отдыха псковичей всех возрастов и интересов. Каким ему быть - решали сами жители.

Псковичи сами выбирали и территории для новых детских площадок, участвуя в ежегодном рейтинговом голосовании. Так, игровые комплексы появились на Октябрьском проспекте, улицах Отрадной и Госпитальной. С каждым годом количество псковичей, участвующих в голосовании, увеличивается, спасибо вам за эту активность.

За счёт бюджетов разных уровней установили новые детские площадки в Финском и Детском парках, продолжили ремонтировать дворы и междворовые проезды.

Безусловно, хотелось бы привести в порядок гораздо больше дворов, но мы исходим из реалий нашего бюджета. Ведём работу по увеличению средств на ремонты дворов с правительством области и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Благодаря договорённости губернатора с руководством Сбербанка в 2023 году Псков получил пешеходный светомузыкальный фонтан. Ко Дню города готовим мультимедийное шоу, которое, уверен, привлечёт ещё больше псковичей и туристов.

Хорошо зарекомендовал себя пилотный проект в сфере муниципального контроля. Благодаря мобильному комплексу фотофиксации выявлено 640 фактов нарушений правил парковки на зелёных зонах. Нарушителям выставлены штрафы.

Благоустройство города возможно не только за счёт проектов Комфортной городской среды, но и за счёт грантовой поддержки территориальных общественных самоуправлений.

Количество ТОСов в городе с каждым годом растёт, в том числе благодаря активной работе депутатов. В 2022 году в Пскове действовало 8 объединений собственников жилья. На сегодняшний день уже 52 ТОСа официально установили свои границы, и сегодня по итогам сессии их станет еще больше.

Наши ТОСы активно участвовали в прошлом году в областном и первом городском конкурсах проектов ТОС. Благодаря грантам реализовано 16 малых проектов благоустройства. На территориях ТОС появились детские и спортивные площадки, ограждения и навесы, видеонаблюдение и шлагбаумы. В этом году премиальный фонд городского конкурса вырос вдвое – до 10 млн рублей. Это значит, что ещё больше проектов ТОС получат поддержку из бюджета.

Отмечу значимые итоги в сфере строительства.

В 2023 году Псков участвовал в 4-ом этапе областной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». Завершено строительство дома на 198 квартир на улице Инженерной. Это позволило расселить большую часть аварийных домов в Пскове. Комфортные квартиры получили 580 человек.

Обеспечение жильём детей-сирот – одна из приоритетных задач. Ежегодно мы увеличиваем количество квартир, которые предоставляем для этой категории граждан. В прошлом году более 90 человек получили благоустроенное жильё в новостройках.

Продолжилась реконструкция бывшего кинотеатра «Октябрь». По её итогам в центре города появится многофункциональное культурное пространство. Здесь будут проходить выставки, конференции и кинопоказы. Благодаря поддержке президента России выделены дополнительные средства на завершение реконструкции и благоустройство территории. Открыть информационно-краеведческий центр планируем этим летом.

Администрация города Пскова продолжает вести активную работу с гражданами. В 2023 году обработано около 5,5 тысяч обращений, которые поступили по почте, в электронном виде, на личных приёмах.

Ежедневно специалисты обрабатывали до 100 вопросов псковичей в госпабликах. В основном они касались дорог, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, улучшения жилищных условий и уборки города.

Отмечу, что общение с гражданами через соцсети позволяет оперативно реагировать на актуальные вопросы и помогать людям в решении их насущных проблем. Также немаловажную роль играет взаимодействие с гражданами депутатов. Контрольные выезды по округам были проведены в течение года с каждым депутатом.

За последние годы многое изменилось в Пскове. Город преобразился, стал уютным, комфортным и современным. Благодаря нашим совместным усилиям, поддержке руководителей всех уровней власти – губернатора и его заместителей, депутатов Псковского областного Собрания и городской Думы, сенаторов, кабинета министров и президента - Псков развивается во всех направлениях и радует жителей и гостей не только уникальными памятниками истории и архитектуры, но и современными локациями. Впереди нас ждут новые проекты, которые вместе сможем воплотить в жизнь!

Спасибо за внимание!

Стенограмма и инфографика предоставлена пресс-службой администрации Пскова