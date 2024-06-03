Экономика

Число выпускающих продукцию резидентов «Моглино» достигло семи

Число выпускающих продукцию резидентов особой экономической зоны «Моглино» достигло семи. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Это «Титан-Полимер», который в этом году планирует закончить пуско-наладку уже второй линии. «Напомню, в этом году завод скорректировал бизнес-план в части расширения номенклатуры производимой продукции. В рамках 2 этапа планируется выпускать не только ПЭТ, но и ПБТ гранулы», - сказал Михаил Ведерников.

«Элме-Мессер РУС» (промышленные газы) в 2023 году успешно вышел из этапа опытного производства, продолжил губернатор.

«Айс-Стим Рус» (сублимированные ягоды и фрукты) в прошлом году возобновил производство. «Скрининг-М» запустил производство тест-полосок и приступил к строительству собственного завода, информировал глава региона.

Также продолжают работу:

«Евробит» – битумные смеси.

«Нор-Маали» – лакокрасочные покрытия.

И «Синтез-технолоджи» – искусственные алмазы. «К слову, в 2023 году завод получил дополнительную поддержку в рамках Фонда инвестиционного развития области», - поделился Михаил Ведерников.

Кроме того, компания «Исма Тех» приступила к строительству завода по переработке специй и пряностей, а компания «Транс-Альфа Запад» начала разработку ПСД большого завода по производству электробусов.